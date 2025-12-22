اتحاد المهن الطبية: 30 ديسمبر آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج

18 حجم الخط

أعلن الدكتور محمد علاء، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، وأمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، أن يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025 هو آخر فرصة للاشتراك أو تجديد الاشتراك في مشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية وأسرهم، وذلك بكافة مقرات المشروع على مستوى الجمهورية.

مقرات مشروع العلاج تعمل يوميًا من السبت إلى الخميس طوال شهر ديسمبر 2025

وأوضح د. علاء أن مقرات مشروع العلاج تعمل يوميًا من السبت إلى الخميس طوال شهر ديسمبر 2025، في المواعيد الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا، حرصًا على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأعضاء للاستفادة من المشروع.

وأشار إلى أنه تيسيرا على الأعضاء، أتاح الاتحاد إمكانية التجديد والاشتراك أونلاين من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الاتحاد للتحول الرقمي وتخفيف التكدس داخل المقرات.

وأكد الأمين العام لاتحاد المهن الطبية أن مشروع العلاج تم إنشاؤه عام 1987، تحت شعار «زمالة – تكافل – وفاء»، بهدف أن يكون جميع الأطباء وأعضاء المهن الطبية تحت مظلة واحدة توفر لهم ولأسرهم رعاية صحية متميزة، مدعومة بملايين الجنيهات من الاتحاد، في إطار منظومة تكافلية حقيقية.

المشروع يتيح للأعضاء الاستفادة من مبلغ دعم يصل إلى 55 ألف جنية

وأضاف الدكتور محمد علاء أن المشروع يتيح للأعضاء الاستفادة من مبلغ دعم يصل إلى 55 ألف جنيه، كما أنه متعاقد مع مجموعة كبيرة من الأطباء الاستشاريين والمراكز الطبية المتميزة في مختلف التخصصات، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة.

ودعا جميع الأعضاء إلى سرعة الاشتراك أو التجديد قبل انتهاء الموعد المحدد، للاستفادة من مزايا المشروع، مؤكدًا أن اتحاد المهن الطبية يواصل جهوده لدعم أعضائه صحيًا واجتماعيًا، بما يليق بدورهم ورسالتهم في خدمة المجتمع.

