الصحة تبحث مع وفد ليبي نقل التجربة المصرية في الرعاية الطبية الأولية

عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من دولة ليبيا يضم ممثلين عن وزارة الصحة الليبية ومنظمة اليونيسف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في الرعاية الصحية الأولية

جاء الاجتماع ضمن زيارة تبادلية تهدف إلى الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في الرعاية الصحية الأولية والاستفادة من خبرات مصر في تعزيز النظم الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة تركز على تبادل الخبرات حول النماذج الفعالة والاستراتيجيات والابتكارات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخلال الاجتماع تم استعراض أسس التخطيط الصحي للمنشآت الأولية، وتنظيم تقديم الخدمات، ومنظومة طب الأسرة، والملفات العائلية، وتنظيم القوى البشرية، إلى جانب جهود الاعتماد والميكنة كأدوات أساسية لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة النظام الصحي.

الرؤية الوطنية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030

وأضاف "عبدالغفار" أن الوفد الليبي يسعى للتعرف على الرؤية الوطنية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، والاستفادة من تجربة نظام الرعاية الصحية الأولية، مع التركيز على أفضل الممارسات في الصحة الوقائية المتكاملة، خاصة تعزيز صحة المرأة ورفاهية الأطفال والمراهقين، إلى جانب مناقشة استراتيجيات الاستدامة والابتكار وفرص التعاون المستقبلي.

واستعرض الدكتور عمرو قنديل تجارب مصر الناجحة في إنشاء مستشفيات التكامل وتجهيزها بالفرق الطبية اللازمة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والخطوات التنفيذية لتطوير القطاع الصحي، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل حجر الأساس في النظام الصحي المصري، حيث تدير الوزارة أكثر من 5000 منشأة، مما يساهم في تقليل الإصابات بالأمراض، وتخفيف الضغط على المستشفيات، وترشيد الإنفاق، وتحسين جودة الحياة.

كما تناول الاجتماع استعراض التجربة المصرية في التحول الرقمي بالوحدات الصحية، مع الانتهاء من ميكنة جميع المنشآت في محافظات التأمين الصحي الشامل واستمرار العمل في المنشآت المتبقية، كما تم استعراض أول دليل تشغيلي موحد لمنشآت الرعاية الأولية، مع عرض إمكانية استفادة ليبيا منه.

وأعرب الوفد الليبي عن حرصه على الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في إعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

