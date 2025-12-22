الإثنين 22 ديسمبر 2025
شرط جراديشار للرحيل عن الأهلي

جراديشار،فيتو
جراديشار،فيتو
رحب نيتس جراديشار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء القادم ولكن اشترط الحصول على راتب سنوي يقترب من راتبه مع النادي الأهلي.

شهدت الساعات الماضية اتصالات بين الأهلي ووكيل أعمال اللاعب السلوفيني من أجل تسويقه في قطر وايضا السعودية خاصة وأن هناك رغبة في رحيل اللاعب الذي يرحب أيضا بهذه الخطوة بسبب عدم تأقلمه مع الاوضاع داخل الفريق.

ويستعد الاهلي  لمواجهة  غزل المحلة  والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة   من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر .

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء الغد، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة.

 

قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد سيحا وحازم جمال وحسين الشحات ومصطفى العش وأحمد عابدين ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم، وإبراهيما كاظم ومهند الشامي ومحمد رأفت وهشام مصطفى وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي ومحمود لبيب. 

وشهدت قائمة الأهلي تواجد لاعبي قطاع الناشئين بالإضافة لعدد من عناصر الفريق الأول.

 

 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

 

