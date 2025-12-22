استمرار الاختبارات والمقابلات للمتقدمين لوظائف عقود الاستعانة بمديرية العمل بالإسماعيلية

18 حجم الخط

عقدت مديرية العمل بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور أيمن شعبان مدير المديرية، الاختبارات النظرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف بنظام عقود الاستعانة للعمل بالمديرية، وذلك دعمًا لمنظومة العمل والاستعانة بكوادر مؤهلة.

مقابلات المتقدمين للوظائف

شملت المقابلات المتقدمين لشغل عددًا من الوظائف في الإدارات الحيوية، وهي: إدارة الموارد البشرية، إدارة التخطيط، إدارة الرعاية والقوى العاملة، إدارة التشغيل، إدارة خدمة المواطنين، إدارة علاقات العمل، وإدارة دراسات الأجور، حيث تمثل هذه الإدارات ركائز أساسية في تنظيم سوق العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، وحماية حقوق العمال.

جانب من الاختبارات، فيتو

إجراء الاختبارات وفق ضوابط معينة

تُجرى الاختبارات والمقابلات وفق ضوابط ومعايير موضوعية دقيقة، تجمع بين التقييم النظري والقدرات الشخصية، بما يضمن النزاهة والعدالة في الاختيار.

وتأتي هذا الجهود في سياق سعي مديرية العمل بالإسماعيلية إلى دعم هيكلها الوظيفي بكوادر مؤهلة، قادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير الأداء، بمايعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

