العثور على زوجين مسنين متوفيين داخل منزلهما بالإسماعيلية

شهدت منطقة المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، واقعة العثور على زوجين مسنين متوفيين داخل منزلهما في حالة تيبس كامل، ما يرجح مرور فترة على الوفاة.

بلاغ بالعثور على زوجين مسنين متوفيين بالإسماعيلية

وتلقت الجهات الأمنية في محافظة الإسماعيلية بلاغًا يفيد بالعثور على حالتي وفاة لرجل وزوجته داخل مسكنهما أمام كافتيريا أبو خليفة بمنطقة المنايف.

استدعاء سيارات الإسعاف

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ كما تم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

بيانات المتوفيين

وبالفحص تبين أن المتوفى هو “ذ ي م”، يبلغ من العمر 70 عامًا، وزوجته “ز ح أ”، 79 عامًا، ويقيمان بذات العنوان.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة سبب الوفاة.

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية جهودها لمعرفة السبب الحقيقي وراء الواقعة.

وعلى صعيد أخر كانت قد شنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، حملة أمنية مكبرة لضبط عدد من الخارجين عن القانون وضبط الشارع الإسماعيلي.

المستهدف من الحملة

واستهدفت الحملة التي أقيمت بإشراف اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أحمد عليان مدير مباحث المديرية، منطقة شارع شل بمنشية الشهداء.

نتائج الحملة الأمنية

وتمكنت الحملة التي جرت بمشاركة رجال مباحث الإسماعيلية، من ضبط عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين، كما تم ضبط عدد من الدراجات البخارية بدون لوحات معدنية.

فيما واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لرفع مستوى الأمان المرورى وتحسين حركة السير على مختلف الطرق والمحاور بالجمهورية، من خلال حملات يومية بكافة محافظات الجمهورية تستهدف المخالفات المؤثرة على سلامة المواطنين.

