الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل حول نظم ومعايير "ترقية أعضاء هيئة التدريس”

نظم المجلس الأعلى للجامعات، ورشة عمل حول نظم ومعايير ترقية أعضاء هيئة التدريس بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات، وذلك تحت رعاية ورئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.

شهدت الورشة حضور الدكتورة نجلاء الأهواني أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ووزيرة التعاون الدولي سابقًا، الدكتور محمود رأفت عبد الفضيل أستاذ بكلية الطب بجامعة أسيوط، الدكتور محمد عبد الحارث محمد الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة والدكتور فوزي مرسي أبو العباس الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، وأعضاء لجنة دراسة تحديات البحث العلمى، الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود السعيد عبدالرحمن نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بالإضافة إلى الدكتورة منى فاروق مدير وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

أهم ملامح نظام التعليم العالي الأمريكي

استعرضت الخبيرة الدكتورة أليسون جاريت من هيئة فولبرايت، خلال الورشة أهم ملامح نظام التعليم العالي الأمريكي، بما يشمل أنواع مؤسساته، وأدوار أعضاء هيئة التدريس ودرجاتهم، ونظام الترقيات، وفكرة التفرغ العلمي.

ودار نقاش موسّع بين الحضور حول الفروق بين النظامين الأمريكي والمصري.

وأوضحت الخبيرة اختلاف أنواع الجامعات الأمريكية بين بحثية وتدريسية، كما استعرضت التسلسل الوظيفي للأعضاء وتوزيع المهام الأكاديمية، وتناولت الأدوار التدريسية غير التقليدية مثل الأستاذ الزائر والمنتسب.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود المجلس الأعلى للجامعات لتعزيز كفاءة نظم الترقيات بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وحرصه المستمر على دعم التميز الأكاديمي والارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي في مصر.

