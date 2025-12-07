الأحد 07 ديسمبر 2025
أخبار مصر

أمين الأعلى للجامعات يترأس اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا
عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

قدم المجلس الشكر لكل من الدكتورة راوية يحيى نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمناسبة انتهاء فترة توليهما مهام منصبيهما، كما تقدم المجلس بالتهنئة والترحيب إلى الدكتور حسام شوقي بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنيًا له وللجامعة المزيد من التوفيق والازدهار.

أجندة مناقشات اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا 

وخلال الاجتماع، تناول المجلس عددًا من الموضوعات، منها:
• مناقشة تقرير اللجنة المشكلة حول تعزيز النزاهة العلمية الأكاديمية، وضوابط استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بالجامعات المصرية، إضافة إلى مقترح إنشاء مكتب للنزاهة العلمية.
• مناقشة تقرير جامعة المنصورة بشأن إنشاء قاعدة بيانات مركزية ديناميكية (منصة إلكترونية) تضم جميع مشروعات البحث العلمي الجارية والمنتهية بالجامعات.

كما أحيط المجلس علمًا بالبيان الختامي للمؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي "AI Nexus 2025"، الذي نظمته جامعة القاهرة، انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

كما استعرض المجلس كتاب جامعة عين شمس بشأن طلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه ببرنامج "العمران المتكامل والتصميم المستدام" (IUSD)  بكلية الهندسة بالجامعة.

