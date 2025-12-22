الإثنين 22 ديسمبر 2025
محافظات

جامعة الفيوم تستعد للاحتفال بعيد العلم 18

عقد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الاجتماع التحضيري لاحتفالية عيد العلم النسخة 18  لعام 2025، بحضور  الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأحمد رشاد، أمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنة المنظمة،  اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات.

 استعدادات عيد العلم ال18

وقد وافقت اللجنة علي إقامة الاحتفالية خلال شهر مارس المقبل، علي أن يتم تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز جامعة الفيوم التقديرية وجوائز التفوق في القطاعات المختلفة، وجائزة علي العشيري، وجائزة التفوق في الترجمة، بالإضافة إلى تكريم السادة المتميزين في مجال الترجمة، والقيادات الأكاديمية والإدارية السابقة، وأوائل الخريجين، والطلاب المتميزين في الأنشطة القمية.

احتفالات دار العلوم باليوم العالمي للغة العربية

يذكر أن كلية دار العلوم، نظمت ندوة بالتعاون مع مركز تراث وحضارة الفيوم،  بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن اللغة العربية كانت ولا تزال جسرًا ووعاءً للهوية، ولا تقتصر على كونها أداة للتخاطب فحسب، بل هي لغة القرآن الكريم، والفلسفة، والآداب، ووعاء العلوم التي أثرت في مختلف أشكال الحضارة الإنسانية، وطالب بضرورة الاهتمام باللغة العربية ودراستها والتعمق في علومها، والعمل على ربط الأجيال القادمة بها، بما يضمن استمرارها كإحدى اللغات العالمية القوية، خصوصًا أنها من اللغات الثرية التي تتنوع مجالاتها بين الأدب والبلاغة والنحو والصرف والشعر وغيرها من الفنون والعلوم.

جامعة الفيوم تطلق البرنامج التدريبي "القيادة الإدارية المتقدمة" لمديري العموم والكليات

نشر ثقافة التعامل مع الأوبئة، ندوة بكلية الآثار جامعة الفيوم

معروف ان اليوم العالمي للغة العربية يوافق يوم 18 من شهر ديسمبر من كل عام، احتفاءً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1973، الذي تم بموجبه اعتماد اللغة العربية لغةً رسميةً سادسة بالمنظمة.

