الأحد 16 نوفمبر 2025
جامعة الفيوم: تسجيل 75 رسالة للحصول على الماجستير والدكتوراه

اجتماع، فيتو
اجتماع، فيتو
قال الدُّكتور ياسر مجدي حتاتة رئيسِ جامعةِ الفيّوم، إن مجلس شؤونِ الدِّراساتِ العُليا والبحوثِ والعلاقاتِ الثقافيَّة، عقد اليوم الأحد، جلستِه رقم 221،  برئاسةِ الدُّكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائبِ رئيسِ الجامعةِ لشؤونِ خدمةِ المجتمعِ وتنميةِ البيئة، المشرِفِ على قطاعِ الدِّراساتِ العُليا والبحوث، بحضورِ  أعضاءِ المجلسِ، بقاعةِ المؤتمراتِ بالمكتبةِ المركزيّة.

الموافقة على رسائل نيل الدرجات العلمية

فيما قال  نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف على الدراسات العليا، أنَّ المجلسَ قد وافقَ على تسجيلِ عددٍ من الدرجاتِ العلميّة، بلغَ  45  درجةَ ماجستير، و30  درجةَ دكتوراه بكلياتِ الجامعةِ ومعاهدِها المختلفة. 

 تحديث آليات الحصول على درجة أستاذ وأستاذ مساعد

وأشار نائب رئيس جامعة الفيوم،  إلى أنَّ المجلسَ قد أُحيطَ عِلمًا بما وردَ من وحدةِ المكتباتِ الرقميّة بالمجلسِ الأعلى للجامعات بشأنِ تحديثِ آليّاتِ وإجراءاتِ التقدّم للحصولِ على درجتَي أستاذٍ وأستاذٍ مساعد، ووافق على التعديلاتِ المُقترحة على لائحةِ المجلّةِ العلميّة بكليةِ التربيةِ للطفولةِ المبكّرة. 

لأول مرة، جامعة الفيوم تدشن الخيمة التراثية وكرنفال "البس ما يحلو لك"

جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض الروماتيزم

 ولفت نائب رئيس جامعة الفيوم إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة الموضوعاتِ المُدْرَجةِ على جدولِ الأعمال.

