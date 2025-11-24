جيش الاحتلال يصدر أمرا بالاستيلاء على أكثر من 77 دونما من الأراضي الفلسطينية

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا بالاستيلاء على أكثر من 77 دونما من أراضي أهالي بلدتي الزعيم والعيسوية شرقي القدس (الدونم هو وحدة قياس لمساحة الأراضي تساوي 1000 متر مربع) .

الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بالاستيلاء على أكثر من 77 دونما من الأراضي الفلسطينية



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصدر قوله: إن الأراضي المستهدفة تعود ملكيتها للعديد من المواطنين، وتأتي أوامر الاستيلاء ضمن السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على الأراضي في محيط القدس الشرقية.

جيش الاحتلال يواصل سياسة الضم والتهويد بالقدس

ومن جانبها اعتبرت محافظة القدس أن الأمر العسكري الذي أصدره الجيش الإسرائيلي والقاضي بالاستيلاء على 77.608 دونما من أراضي بلدة العيسوية ومحيطها، تصعيد خطير في سياسات الضم والتهويد التي تستهدف المحافظة.



وأوضحت أن القرار، الصادر بموجب "أمر وضع اليد رقم 152\25"، يأتي تحت ذريعة "الاحتياجات العسكرية"، بينما يندرج فعليا ضمن مخطط استراتيجي للاستيلاء على المزيد من الأراضي لتوسعة المستعمرات مستقبلا وربطها ببعضها على حساب الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ فعلي لمخطط e1، وبشكل أوسع مخطط القدس الكبرى.

