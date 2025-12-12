ياسمين عبد العزيز تبكي على الهواء: العمرة بتغسلني من جديد.. والحياة ولا حاجة

18 حجم الخط

حبست الفنانة ياسمين عبد العزيز دموعها على الهواء، خلال لقائها ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، وهي تتحدث عن تعلقها بالعمرة وزياراتها المتكررة للأماكن المقدسة.

وقالت ياسمين عبد العزيز بانفعال واضح:«لما بروح العمرة بحس إني بتغسل من أول وجديد.. وببدأ من جديد.. الحياة صعبة.. وهناك بنسى كل حاجة».

وأضافت ياسمين عبد العزيز خلال لقائها ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “أون” أنها تجد في الكعبة والمسجد النبوي راحة لا تشبه أي مكان آخر: «ده أحسن مكان في العالم.. بحس براحة وسكينة مش بلاقيها في أي حتة».

عودة قوية إلى الإيمان بعد المرض.. ياسمين عبد العزيز: «قربت من ربنا أكتر.. وكل حاجة اتغيرت»

وتحدثت ياسمين بصدق عن المرحلة الصحية الصعبة التي مرت بها، مؤكدة أنها غيرت نظرتها للحياة:«بعد ما تعبت قربت من ربنا أكتر.. وبشوف الدنيا بطريقة مختلفة.. وبحس إن الحياة ولا حاجة».

وتساءلت ياسمين بدهشة: «مش عارفة ليه الناس بتاكل في بعضها وتحارب بعضها.. هو احنا هنعيش لحد إمتى؟ كلها أيام وهتعدي».

الحياة أقصر مما نعتقد: «فقدت 5 أشخاص قريبين مني السنة دي»

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن صدمة الفقد في عام واحد: «السنة دي مات ليَّ 5 أشخاص قريبين مني.. الله يرحمهم.. الحياة مش مستاهلة».

وأوضحت أن هذا الفقد جعلها أكثر تمسكًا بالطريق الروحاني: «لازم نقرب من ربنا.. حتى وأنا بشتغل لازم أكون قريبة من ربنا».

تفكير جديد في حياتها المهنية: «ساعات بقول لنفسي.. هكمل كده؟»

واعترفت ياسمين بأنها تعيد التفكير في بعض جوانب حياتها الفنية:«ساعات بسرح وأقول لنفسي.. هو أنا هكمل في الشغلانة دي؟».

وأشارت إلى أنها باتت ترى الأمور بمنطق آخر تمامًا بعد تجربتها الصعبة.

نيّة طيبة وخوف من الله: «ولا يمكن أؤذي مخلوق»

أكدت ياسمين أنها لا تستطيع إيذاء أحد، مهما حدث:«ولا يمكن أؤذي مخلوق.. بخاف من ربنا.. حتى النملة باخدها وأرميها في الجنينة لأنها روح».

وأوضحت أنها متصالحة مع نفسها ومع الآخرين، وتؤمن بأن الصبر هو مفتاح النجاة:

«ربنا بيحب العبد الصبور».

2025.. عام الدروس الصعبة: «خسرت أكتر ما كسبت بس اتعلمت»

أنهت ياسمين حديثها بنبرة امتنان ووعي:«في 2025 اتعلمت الدروس.. وخسرت أكتر ما كسبت من المرحلة الصعبة.. يموت المعلم ولسه بيتعلم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.