ويتكوف: مفاوضات ميامي بشأن التسوية في أوكرانيا مثمرة وبناءة

قال مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: إن المفاوضات التي جرت في ميامي بشأن التسوية في أوكرانيا كانت "مثمرة وبناءة".

وأضاف ويتكوف: التسوية في أوكرانيا يجب ألا تقتصر على وقف الأعمال القتالية، بل أن تشكّل أساسا متينا لمستقبل مستقر.

وتابع: المحادثات الأمريكية الأوكرانية ركزت على مواعيد وتسلسل الخطوات المقبلة.

واستطرد: أوكرانيا تؤكد التزامها بالتوصل إلى سلام عادل ومستدام.

وأشار ويتكوف، إلى أن ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا بحثوا الضمانات الأمنية التي تقدمها واشنطن لكييف وقضايا إعادة الإعمار.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، وصل إلى مقر انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في مدينة ميامي لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية.



ويلتقي دميترييف بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وأفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي" بأن دميترييف بدأ اليوم الثاني من المباحثات في المكان ذاته الذي استضاف الجلسات السابقة. وكان قد وصل إلى ميامي في وقت سابق من يوم السبت، وتوجه مباشرة من المطار إلى اللقاء مع ويتكوف وكوشنر، واصفا تلك المباحثات لاحقا بأنها "بناءة".

كما أعلن دميترييف عن استمرار المحادثات يوم الأحد، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يغادر دميترييف مدينة ميامي يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، عقب اختتام هذه الجولة من المفاوضات.

جهود أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ويأتي ذلك في ظل الجهود الأمريكية المستمرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وفقا لخطة سلام وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتكون من 28 بندا.

