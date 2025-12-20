السبت 20 ديسمبر 2025
خارج الحدود

زيلينسكي يكشف عن رغبة قطر وتركيا بالمشاركة في جهود وقف الحرب

زيلينسكي
زيلينسكي
الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، أن كل من قطر وتركيا أبدتا رغبة واضحة في المشاركة بالجهود المبذولة لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أهمية الدور الوسيط الذي يمكن أن تلعبه الدول الفاعلة دوليًا وإقليميًا لتسهيل التهدئة وحماية المدنيين.

جهود دبلوماسية متواصلة لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا


وأوضح زيلينسكي أن الخطوة تأتي ضمن مسار التفاوض الدولي المتواصل، حيث تسعى الأطراف كافة إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية تُنهي التصعيد العسكري وتضمن استقرار المنطقة. وأكد أن مشاركة قطر وتركيا قد تعزز قنوات التواصل مع الأطراف المختلفة وتسهيل الحوار السياسي.

أهمية التنسيق الدولي في إدارة الصراع بين روسيا وأوكرانيا


وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن دعم الدول الوسيطة يمكن أن يسهم في تخفيف حدة التصعيد وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مؤكدًا أن التعاون الدولي يلعب دورًا حيويًا في حماية المدنيين وتوفير الأرضية المناسبة لأي اتفاق تهدئة طويل الأمد.

تطلعات لتحقيق الاستقرار والسلام بين روسيا وأوكرانيا


وشدد زيلينسكي على أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو وقف إطلاق النار بشكل دائم في أوكرانيا وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار مستدام في المنطقة، مؤكدًا أن المفاوضات القادمة ستركز على تطبيق التهدئة بشكل شامل وضمان احترام الحقوق الإنسانية لجميع الأطراف.

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “حتى الآن لا نرى أي استعداد لدى نظام زيلينسكي للتسوية”.

وأضاف بوتين: الآن نظام كييف يرفض إنهاء الأزمة بالأساليب السلمية، لكننا نعلم ونرى أن هناك إشارات بأنه مستعد لإجراء حوار ما، لكننا دائما نقول إننا مستعدون لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية وعبر التخلص من الجذور الأساسية للأزمة وهو ما عرضناه في يونيو 2024.

