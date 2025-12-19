بوتين: روسيا لم تبدأ الحرب ولا ترفض خطة ترامب للسلام

18 حجم الخط

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تتحمل مسؤولية سقوط الضحايا في النزاع مع أوكرانيا لأنها لم تبدأ هذه الحرب، وأنها وافقت بالعموم على مقترحات ترامب في أنكوريج والكرة الآن في ملعب الأوروبيين.

بوتين: روسيا لا ترفض خطة ترامب للسلام

وجاء حديث بوتين ردا على على سؤال مباشر من صحفي قناة NBC الأمريكية خلال برنامجه السنوي "خط مباشر" قال فيه: "إذا رفضتم عرض السلام الذي قدّمه الرئيس ترامب، فهل ستتحملون المسؤولية عن مقتل الأوكرانيين والروس؟".

ورد بوتين بحزم: "نحن لا نعتبر أنفسنا مسؤولين عن سقوط الضحايا، لأننا لم نبدأ هذه الحرب. لقد بدأت بعد الانقلاب الذي وقع في أوكرانيا (أحداث الميدان عام 2013–2014)".

وأكد بوتين أن "النظام الأوكراني هو الذي شن الحرب على مواطنيه في الجنوب والشرق"، مذكرا بأن روسيا لم تعترف في البداية بالجمهوريتين في دونيتسك ولوجانسك، بل ظلت تدعو إلى تنفيذ اتفاقات مينسك.

بوتين: النظام الأوكراني هو الذي شن الحرب على مواطنيه

وأضاف بوتين: "حينما خدعنا وفشلت جميع المحاولات الدبلوماسية، اضطررنا إلى إطلاق العملية العسكرية الخاصة لإنهاء تلك الحرب التي بدأها نظام كييف بمساعدة من الدول الغربية".

وفي سياق متصل، ذكر بوتين بأن روسيا ما تزال منفتحة تمامًا على التفاوض وتسعى لإنهاء النزاع بالوسائل السلمية، مؤكدًا أن مسؤولية عرقلة الحل السلمي تقع حاليًّا على عاتق الطرف الأوكراني وحلفائه الغربيين.

كما كشف الرئيس الروسي أن موسكو "وافقت بالعموم في أنكوريدج على مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا"، وقال: "يُبذل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "جهودا جادة" لإنهاء النزاع في أوكرانيا، ويقوم بذلك "بإخلاص تام"

وأضاف أنّه خلال اللقاء الذي جمعه مع ترامب في أنكوريدج في 15 أغسطس 2025، تم الاتفاق على "تقريبا جميع المقترحات الأمريكية" بشأن إنهاء النزاع. ولذلك، شدّد بوتين، على ان من الخطأ القول إن روسيا ترفض حاليًّا ما يُسمّى بـ"خطة السلام" التي قدّمها ترامب.

كما أشار بوتين إلى أن الجانب الأمريكي اقترح على روسيا، خلال اللقاءات في موسكو، أن تذهب "إلى تنازلات معيّنة"، وقد وافق على ذلك في أنكوريدج.

