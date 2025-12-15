الإثنين 15 ديسمبر 2025
خارج الحدود

تفاصيل الخطة الأمريكية بشأن انسحاب أوكرانيا من دونباس والتحديات المرتقبة

تفاصيل الخطة الأمريكية
تفاصيل الخطة الأمريكية بشأن انسحاب أوكرانيا من دونباس، فيتو
الحرب الروسية الأوكرانية، كشف موقع أكسيوس الأمريكي، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن الخطة الأمريكية تتضمن انسحاب القوات الأوكرانية من بعض المناطق الواقعة تحت سيطرتها في إقليم دونباس، مع تحويل هذه الأراضي لاحقًا إلى منطقة اقتصادية حرة ومنزوعة السلاح، بهدف تسهيل الاستقرار وتقليل التوتر العسكري في المنطقة.

شكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا قبل نهاية العام

في السياق ذاته، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين أن هناك شكوكا كبيرة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل بين روسيا وأوكرانيا قبل نهاية العام الجاري، موضحة أن التحديات العسكرية والسياسية والدبلوماسية تجعل الوصول لتسوية سريعة أمرًا صعبًا ومعقدًا.

الضغوط الدولية ودور الوسطاء في تسريع العملية التفاوضية بين أوكرانيا وروسيا

وأكد المسؤولون أن الجهود الدولية للوساطة، بما فيها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مستمرة، لكن النجاح يعتمد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ شروط الانسحاب وتحويل المناطق إلى مناطق خالية من الأسلحة وذات نشاط اقتصادي مفتوح، وهو ما يمثل خطوة حساسة تتطلب توافقًا واسعًا على المستوى الدولي.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي قوله اليوم الاثنين: إن الرئيس دونالد ترامب سيتصل الليلة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين لبحث الاتفاق بشأن أوكرانيا.

وأضاف مسؤول أمريكي، أن  مسألة الأراضي تم بحثها اليوم بشكل عميق خلال المحادثات بشأن أوكرانيا وتم بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا بشكل أعمق اليوم خلال المحادثات.

