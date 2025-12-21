الاستخبارات الأمريكية تكشف حقيقة السيطرة الروسية على أوكرانيا

18 حجم الخط

نفى مكتب الاستخبارات الوطنية الأمريكية، على لسان مديرته تولسي غابارد، مزاعم وسائل الإعلام التي تزعم أن روسيا تخطط للسيطرة على أوكرانيا بأكملها.

وقالت غابارد، في تدوينة على منصة "إكس"، إن المعلومات الاستخباراتية المقدمة للكونغرس تشير إلى أن روسيا تسعى لتجنب صراع أوسع مع حلف الناتو. وأضافت أن التقارير التي نشرتها "رويترز" حول نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب الأوروبية "كاذبة ودعاية تهدف لتقويض جهود الرئيس ترامب لإنهاء الصراع الدموي الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص على كلا الجانبين".

وأكدت غابارد أن هذه الدعاية تروج للروايات الكاذبة، وتثير الهستيريا والخوف بين الناس لدفعهم لدعم تصعيد الحرب، وهو ما تسعى له بعض الجهات داخل الناتو والاتحاد الأوروبي، بحسب قولها. وأشارت إلى أن الأداء الحالي للجيش الروسي على الأرض يظهر أنه لا يمتلك القدرة على غزو أو احتلال كامل أوكرانيا، ناهيك عن أوروبا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل في مطلع ديسمبر الحالي مسؤولين أمريكيين لبحث مبادرة واشنطن للسلام، والتي تشمل 27 نقطة موزعة على أربع حزم، وأكدت موسكو قبولها المبدئي للخطة مع التأكيد على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



