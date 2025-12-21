18 حجم الخط

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن مسار التسوية في أوكرانيا يجب أن يكون منفصلا عن تطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الكرملين: لا ينبغي ربط علاقات موسكو وواشنطن بالتسوية في أوكرانيا



وأضاف بيسكوف في مقابلة مع القناة الروسية الأولى التلفزيونية: "يصر الجانب الأمريكي بوضوح على ربط إمكانية تطوير التعاون بعملية التسوية. أما نحن فمهتمون، ونعتقد أن هذين المسارين لا ينبغي أن يكونا مرتبطين".

تطورات العلاقات الأمريكية الروسية

وفي وقت سابق أكد باسم الكرملين بأن العلاقات بين موسكو وواشنطن تقف على أنقاض، وقال لصحيفة "إزفستيا": "نأمل أنه سيكون بمقدورنا (روسيا والولايات المتحدة)، مع التقدم في طريق التسوية الأوكرانية، البدء في إحياء علاقاتنا الثنائية التي هي في الواقع مُدمرة".

وأضاف بيسكوف أن "موسكو تعتقد، والعديد من محاورينا الأمريكيين يشاركوننا وجهة النظر هذه، أن إمكانات علاقاتنا كبيرة وهي مفيدة للطرفين. لذلك نأمل أن نتمكن، مع التقدم في طريق التسوية الأوكرانية، من البدء في إحياء علاقاتنا الثنائية".

