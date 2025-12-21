الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي: الإشارات الحقيقية من موسكو سلبية

زيلينسكي
زيلينسكي
18 حجم الخط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد: إن الإشارات الحقيقية من موسكو سلبية مع اشتداد الهجمات الروسية على مدننا وبنيتنا التحتية.

بوتين يحذر من تداعيات فشل محادثات السلام بشأن أوكرانيا

من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، من أن موسكو ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا إذا رفضت كييف وحلفاؤها الغربيون مطالب الكرملين في محادثات السلام.

وبحسب شبكة «العربية»، ذكر بوتين، خلال اجتماع سنوي مع كبار ضباط الجيش، أن موسكو تفضل تحقيق أهدافها و"اجتثاث الأسباب الجذرية للصراع" بالوسائل الدبلوماسية، لكن أضاف أنه "إذا رفض الجانب المعارض ورعاته الأجانب المشاركة في حوار موضوعي، ستحقق روسيا تحرير أراضيها التاريخية بوسائل عسكرية"، وفق تعبيره.

وتعتبر أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون أن أعمال روسيا تمثل انتهاكًا لسيادتها وعدوانًا غير مبرر.

وقال بوتين: إن الجيش الروسي أخذ المبادرة الاستراتيجية ويتمسك بها بقوة على طول الجبهة، وحذر من أن موسكو ستتحرك لتوسيع "منطقة أمنية فاصلة" على طول الحدود الروسية.

 

السيادة على مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية

يشار إلى أن روسيا تطالب بالسيادة على مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية وهو ما ترفضه كييف.

وأعلن الرئيس الروسي أن القوات المسلحة الروسية نجحت، خلال العام الجاري 2025، في تحرير ما يزيد على 300 بلدة ومركز سكني، في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووصف بوتين التصريحات حول احتمال شن روسيا هجومًا على أوروبا بأنها "أكاذيب وخزعبلات".

وقال بوتين خلال الاجتماع الموسع لهيئة وزارة الدفاع الروسية: "في أوروبا يغرسون في أذهان الناس مخاوف بشأن حتمية الصدام مع روسيا ويرفعون درجة الهستيريا لديهم، بزعم ضرورة الاستعداد لحرب كبرى، لقد قلت مرارا وتكرارا هذا كذب وهذيان، هذيان محض".

 

التحذيرات الغربية المتكررة من تهديد روسي محتمل لدول أوروبا

وشدد الرئيس بوتين على أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، في إشارة إلى التحذيرات الغربية المتكررة من تهديد روسي محتمل لدول أوروبا.

يذكر أن التوترات بين موسكو والغرب تتصاعد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تواصل دول الناتو تعزيز استعداداتها الدفاعية على حدودها الشرقية، بزعم ردع أي هجوم روسي محتمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي موسكو الهجمات الروسية بوتين أوكرانيا أوروبا وزارة الدفاع الروسية

مواد متعلقة

زيلينسكي: قواتنا ستبقى في دونباس حتى التوصل إلى اتفاق شامل

زيلينسكي يكشف عن رغبة قطر وتركيا بالمشاركة في جهود وقف الحرب

وزير الخارجية الأمريكي: لن نفرض على أوكرانيا اتفاقا بشأن إنهاء الحرب

الأكثر قراءة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

بعد الكاف، الاتحاد الآسيوي يعلن عن دوري الأمم الآسيوية بتعليمات الفيفا

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

3 رسائل قوية من السيسي لـ رئيس حكومة كردستان – العراق

بالأسماء، مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

التحقيقات تكشف تفاصيل سقوط تريلا من أعلى الدائري وتسببها في حريق منزل ومحلات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

تفسير رؤيا الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج أو العمرة

في ذكرى رحيل الشيخ علي محمود، محطات في حياة سيد القراء وإمام المنشدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads