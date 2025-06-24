طريقة عمل صينية بطاطس باللحمة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة، صينية البطاطس باللحمة من الأكلات المصرية التقليدية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة لمءاقها المميز حيث يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل صينية البطاطس باللحمة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة.

مكونات عمل صينية البطاطس باللحمة:-

½ كيلو لحم بقري مقطع مكعبات (أو شرائح)

4 حبات بطاطس كبيرة مقطعة شرائح دائرية

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

2 حبة طماطم مبشورة أو معصورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 حبة فلفل رومي مقطعة شرائح (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

¼ ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

1 كوب ماء أو مرق

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة:-

في قدر على النار، سخني قليل من الزيت أو السمن.

أضيفي اللحم وشوحيه حتى يتغير لونه، ثم أضيفي البصل والثوم.

قلبي المكونات حتى تذبل البصلة وتبدأ النكهات في الاندماج.

أضيفي القليل من الملح والفلفل والبهارات و¼ كوب ماء وغطي القدر واتركي اللحم ينضج نصف تسوية (حوالي 20 دقيقة).

في مقلاة صغيرة، ضعي الطماطم المبشورة مع الصلصة، رشة سكر صغيرة، ملح، وفلفل.

اتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتسبك.

ضعي شرائح البطاطس في صينية مدهونة بالزيت.

أضيفي فوقها قطع اللحم، ثم شرائح الفلفل الرومي.

اسكبي خليط الصلصة فوق المكونات كلها.

أضيفي كوب الماء أو المرق تدريجيا بحيث يغمر المكونات جزئيا.

غطي الصينية بورق فويل، وأدخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة تقريبا.

بعد مرور 45 دقيقة، أزيلي ورق الفويل لتحمر الوجه، واتركيها تتحمر لمدة 10-15 دقيقة إضافية.

يمكن استبدال اللحم بقطع دجاج أو كفتة حسب الرغبة.

يمكنك إضافة الجزر أو الكوسا مع البطاطس لزيادة القيمة الغذائية.

استخدام مرق اللحم بدل الماء يعطي طعمًا أغنى.

قدمي صينية البطاطس باللحمة ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، مع سلطة خضراء أو طحينة حسب الذوق.

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة

فوائد البطاطس للصحة

والبطاطس من الخضروات المهمة والشهيرة التى لها شعبية كبيرة وقيمة غذائية عالية، ومن فوائد البطاطس:

تساعد فى مقاومة الأورام السرطانية بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك وبالتالى تحافظ على نمو الجنين بشكل صحى وتحميه من التشوهات.

تساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.

تساعد فى مقاومة الالتهابات بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.

تعزز حركة الجهاز الهضمي وتساعد فى علاج عسر الهضم.

تساعد فى علاج الإمساك.

تخفض فرص الإصابة بنزلات البرد.

تعزز من جمال البشرة ونضارتها وتحافظ على شبابها لأنها تحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على البوتاسيوم الذى يساعد فى توسيع الأوعية الدموية.

تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتقلل حدوث الشد العضلي أثناء التمرين وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم الذى يقوى العضلات.

تحافظ على صحة العظام وتقوى المفاصل والأسنان لاحتوائها على الكالسيوم.

تقوى المناعة لاحتوائها على فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تساعد فى إنقاص الوزن إذا تم تناولها على حالتها فهى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.

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