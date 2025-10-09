طريقة عمل بطاطس بيوريه بالجبن والثوم، أكلة سريعة التحضير ومغذية

بطاطس بيوريه بالجبن والثوم من الوصفات السهلة والمحببة لدى الكبار والصغار، وهي من الأطباق الجانبية التي يمكن تقديمها إلى جانب اللحوم أو الدجاج أو حتى تناولها بمفردها كوجبة خفيفة مشبعة.



تتميز هذه الوصفة بمذاقها الكريمي الغني ورائحتها الشهية التي تجذب الجميع، كما أنها لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو خطوات معقدة.



إليكِ طريقة عمل بطاطس بوريه بالجبن والثوم بطريقة بسيطة ومذاق رائع.

مكونات عمل بطاطس بيوريه بالجبن والثوم:

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

2 فص ثوم مفروم ناعمًا أو مهروس

3 ملاعق كبيرة زبدة

نصف كوب حليب دافئ (يمكن استبداله بالحليب النباتي لمن يفضلون وصفة خفيفة)

نصف كوب جبن موزاريلا أو شيدر مبشور (أو مزيج منهما)

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

رشة صغيرة من جوزة الطيب (اختياري لإضافة نكهة مميزة)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة تحضير بطاطس بيوريه بالجبن والثوم:

سلق البطاطس:

قشّري البطاطس وقطّعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ضعيها في قدر به ماء مغلي مملّح واتركيها على نار متوسطة حتى تصبح طرية تمامًا (حوالي 15 إلى 20 دقيقة).

بعد النضج، صفي البطاطس جيدًا من الماء واتركيها تبرد قليلًا.

تحضير خليط الزبدة والثوم:

في مقلاة صغيرة، سخّني الزبدة على نار هادئة وأضيفي الثوم المفروم.

قلّبيه برفق حتى يبدأ في إصدار رائحة عطرية دون أن يتحمر.

هذه الخطوة تعطي طعمًا غنيًا ورائحة مميزة للبطاطس.

هرس البطاطس:

باستخدام شوكة أو هراسة، اهرسي البطاطس المسلوقة حتى تصبح ناعمة تمامًا وخالية من الكتل.

أضيفي خليط الزبدة والثوم إلى البطاطس وابدئي بالتقليب.

إضافة الحليب والجبن:

أضيفي الحليب الدافئ تدريجيًا مع التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ثم أضيفي الجبن المبشور وقلّبي حتى يذوب تمامًا في الخليط.

في هذه المرحلة، أضيفي الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب حسب الرغبة.

اللمسة الأخيرة:

يمكن تقديم البطاطس كما هي بعد الخلط، أو يمكنكِ وضعها في طبق مقاوم للحرارة ورش القليل من الجبن على الوجه ثم إدخالها الفرن لمدة 10 دقائق لتحمير السطح والحصول على طبقة ذهبية شهية.

بطاطس بيوريه

نصائح لضمان نجاح الوصفة:

استخدمي بطاطس صفراء أو حمراء لأنها تحتوي على نسبة أقل من النشا، ما يجعل البوريه كريميًا أكثر.

لا تفرطي في خلط البطاطس بعد إضافة الحليب حتى لا تصبح مطاطية.

يمكن إضافة ملعقة قشطة أو كريمة طبخ للحصول على قوام أكثر نعومة وغنى.

إذا كنتِ تحضرينها للأطفال، يمكنك تقليل كمية الثوم والاكتفاء بكمية بسيطة لإعطاء نكهة خفيفة.

يمكن حفظ البطاطس البوريه في علبة مغلقة بالثلاجة لمدة يومين، وتسخينها عند الحاجة بإضافة قليل من الحليب لتعود لطراوتها.

القيمة الغذائية وفوائدها:

تحتوي بطاطس بوريه بالجبن والثوم على مكونات تمنح الجسم طاقة عالية، فهي غنية بالكربوهيدرات المفيدة من البطاطس، والبروتين والكالسيوم من الجبن، والدهون الصحية من الزبدة. كما أن الثوم يضيف قيمة غذائية كبيرة لاحتوائه على مضادات أكسدة ومركبات تحارب الالتهابات وتعزز المناعة.

هذا الطبق يعد خيارًا مناسبًا لتقديمه في العشاء أو إلى جانب وجبة الغداء، ويمنح الجسم دفئًا وشعورًا بالراحة خاصة في الأيام الباردة.

باختصار:

بطاطس بوريه بالجبن والثوم وصفة سهلة، مغذية، وغنية بالنكهة. يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة دائمًا في المطبخ، وهي من الأكلات التي تضيف لمسة من الرفاهية على المائدة رغم بساطتها.

