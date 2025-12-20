حملة لصحة الإسماعيلية تغلق 5 منشآت طبية خاصة

18 حجم الخط

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية شنت حملة مكبرة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن استصدار قرارات غلق 5 منشآت مخالفة، بجانب إنذار منشآت أخرى لتلافي السلبيات.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

تضمنت المخالفات عدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

المرور على عدد من المنشآت الطبية

أجرت اللجنة مرورا على 15 منشأة طبية خاصة وتشمل عيادة للتغذية تديرها منتحلة صفه طبيب، 4 عيادات أسنان، ومركزين طبيين، مركز للقلب، عيادة جراحة عيون،3 معامل تحاليل وتخصصات أخرى.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

تشكيل لجنة متابعة

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية شكلت لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر كانت قد نظمت مديرية صحة الإسماعيلية في وقت سابق بالتعاون مع الإدارة العامة للرصد البيئي بوزارة الصحة، دورة تدريبية عن السلامة المهنية في المعامل، وذلك بمعمل الرصد البيئي لعدد 20 متدربا على مدار خمسة أيام للتدريب على معايير السلامة والصحة المهنية بمعامل الرصد البيئي.

أبرز محاور التدريب

ومن جانبها قالت الدكتورة وسام سمير مدير معمل الرصد البيئي في مديرية الصحة بالإسماعيلية، إنه خلال الدورة التدريبية،تم التدريب على كيفية تطبيق أساسيات السلامة والصحة المهنية فى المعامل والتدريب على كيفية التعامل مع حالات الانسكابات البيولوجية والكيميائية والأدوات الواجب توفيرها وأنواع الواقيات الشخصية الواجب توافرها حسب نشاط المعمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.