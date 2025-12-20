السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة لصحة الإسماعيلية تغلق 5 منشآت طبية خاصة

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
18 حجم الخط

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية شنت حملة مكبرة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن استصدار قرارات غلق 5 منشآت مخالفة، بجانب إنذار منشآت أخرى لتلافي السلبيات.  

صحة الإسماعيلية تنفذ خطتها لانتخابات الإعادة بمجلس النواب 2025

فريق من صحة الإسماعيلية في جولة مرورية مسائية لمستشفى التل الكبير ( صور )

أبرز المخالفات التي تم ضبطها 

 تضمنت المخالفات عدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

المرور على عدد من المنشآت الطبية 

أجرت اللجنة مرورا على 15 منشأة طبية خاصة وتشمل عيادة للتغذية تديرها منتحلة صفه طبيب، 4 عيادات أسنان، ومركزين طبيين، مركز للقلب، عيادة جراحة عيون،3 معامل تحاليل وتخصصات أخرى.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تشكيل لجنة متابعة  

 كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية شكلت لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

وعلى صعيد آخر كانت قد نظمت مديرية صحة الإسماعيلية في وقت سابق بالتعاون مع الإدارة العامة للرصد البيئي بوزارة الصحة، دورة تدريبية عن السلامة المهنية في المعامل، وذلك بمعمل الرصد البيئي لعدد 20 متدربا على مدار خمسة أيام للتدريب على معايير السلامة والصحة المهنية بمعامل الرصد البيئي. 

 

أبرز محاور التدريب  

ومن جانبها قالت الدكتورة وسام سمير مدير معمل الرصد البيئي في مديرية الصحة بالإسماعيلية، إنه خلال الدورة التدريبية،تم التدريب على كيفية تطبيق أساسيات السلامة والصحة المهنية فى المعامل والتدريب على كيفية التعامل مع حالات الانسكابات البيولوجية والكيميائية والأدوات الواجب توفيرها وأنواع الواقيات الشخصية الواجب توافرها حسب نشاط المعمل. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية صحة الاسماعيلية المنشآت الطبية بالإسماعيلية ادارة العلاج الحر المنشات الطبية الخاصة

مواد متعلقة

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف الإسماعيلية تواصل التوعية ضد التعصب الرياضي

أوقاف الإسماعيلية تنظم مقارئ قرآنية للأئمة

في ختام 2025، الإسماعيلية تحتفي بكوكب الشرق بحفل في المسرح الروماني

الملتقى الرابع لجودة التعليم الأزهري يكرم منطقة الإسماعيلية

الأكثر قراءة

وزير خارجية روسيا: نقدر الدور المصري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

ضبط 1.5 طن استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بحي شرق شبرا الخيمة

قمر المداحين في قنا، رحلة شيخ صعيدي عشق الإنشاد حبا في رسول الله (فيديو وصور)

أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم السبت

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا في 34 نسخة سابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads