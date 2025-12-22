تصنيف الفيفا، المغرب يغازل قائمة العشرة الأوائل عالميا والأردن يتقدم

18 حجم الخط

احتل منتخب المغرب المركز الـ11 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مع ختام عام 2025 بعد الاعلان عن تصنيف شهر ديسمبر.

الأردن يرتقي مرتبتين

وشهدت نُسخة ديسمبر 2025 من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال إقامة 32 مباراة في بطولة كأس العرب في قطر والذي توج به منتخب المغرب.

بينما تقدم منتخب الأردن مركزين ليحتل المركز 64 في التصنيف بعد وصوله لنهائي كأس العرب.

ورغم أن المغرب (المرتبة 11، دون تغيير) تُوج بطلًا لهذه المسابقة الإقليمية في لوسيل، إلا أنه لم يتمكن من حصد النقاط الكافية التي تضمن له موطئ قدم بين العشرة الأوائل، حيث بقي على بُعد 0.54 نقطة من كرواتيا (10، دون تغيير)، بينما تمكنت إسبانيا من إنهاء العام في الصدارة بعد انقضاضها على المركز الأول على حساب الأرجنتين (2) في نسخة سبتمبر، بينما حافظت فرنسا على المرتبة الثالثة في هذه النسخة الأخيرة لسنة 2025، في حين تُكمل قائمة العشرة الأوائل كل من إنجلترا (4) البرازيل (5) والبرتغال (6) وهولندا (7) وبلجيكا (8) وألمانيا (9) وكرواتيا (10).

وأثار منتخب كوسوفو إعجاب كل المراقبين بعد نيله 89.02 نقطة، وهو رصيد لم يحققه أي منتخب آخر ما منحه المركز (80)، وذلك بعد تحقيقه سبعة انتصارات مقابل تعادلين في المباريات العشر التي خاضها خلال هذا العام، كما أنه المنتخب الذي حقَّق أكبر ارتقاء من حيث المراكز، (19)، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

