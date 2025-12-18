حلمي طولان يعتذر للشعب المصري بعد بطولة كأس العرب

18 حجم الخط

قدم حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، اعتذاره إلى الشعب المصري عقب الخروج من بطولة كأس العرب.

وقال حلمي طولان في تصريحات تليفزيونية: "أقدم كل اعتذاري للجماهير المصرية في مصر وقطر، كنت أتمنى أقدم أفضل من ذلك بكثير، لم يكن في اعتباري أن أتولى تدريب هذه المنتخب".

وواصل: "لم أسع أن أتولى تدريب منتخب مصر، أول واحد طرح اسمي لتدريب منتخب مصر الثاني أمام اللجنة الفنية هو علاء نبيل، رشحنا حسام البدري وطلعت يوسف لتدريب منتخب مصر وكنت في شهر يونيو الماضي، هاني أبو ريدة رأى أنني أتولى تدريب فترة المنتخب لمدة 3 أشهر وأعود مرة أخرى، وقلت له طالما هذا تكليف فسألعب بدون مقابل".

وشدد: "أنا من قمت باختيار الجهاز المعاون بالكامل ولم يتدخل أحد في اختياراتي، وأنا من اخترت محلل الأداء من اتحاد الكرة، بدأنا في شهر يونيو وأول تجمع كان في شهر 9، منهم سبعة لاعبين من بيراميدز أحمد الشناوي ومحمود جاد وأحمد سامي وكريم حافظ وزلاكا وقطة ومروان حمدي، وبدأو معنا المعسكر في شهر سبتمبر".

واستطرد: "كان يوجد تعنت واحد من الرابطة لا أعرف سببها هل هي أسباب شخصية، لم يعجبني أسلوب إدارته لا يعجبني واحد نازل بباراشوت يدير كرة، الذي يدير الكورة بتوع الكرة".

وأختتم: "أحمد حسن لم يحصل على مقابل مادي أثناء عمله في المنتخب الثاني، ورابطة الأندية تعمدت الضرر بمنتخب مصر، وهو المسؤول عن الأول عن ما حدث للمنتخب".

وفي وقت سابق أكد حلمي طولان، أنه لم يعترض أو يوافق على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأوضح طولان أن أعضاء اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، فكروا في جهاز آخر لتولي قيادة منتخب مصر في كأس العرب، ولم يوافق أحد من المدربين المختارين على العمل مع الفريق ثلاثة أشهر فقط، وهو ما جعلني أوافق على تحمل المسئولية بطلب من رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، ووافقت وضحيت بنفسي للخروج من المأزق.

منتخب مصر تدرب 24 يوما فقط



وأكمل حلمي طولان، أغلب منتخبات بطولة كأس العرب يتم إعدادها منذ أربع سنوات مثل السعودية والجزائر والمغرب والأردن، أما منتخب مصر فقد جرى إعداده في 24 يوما فقط، بمعدل 8 أيام في كل توقف دولي، خاض خلالها منتخب مصر 6 مباريات دولية فقط، فهل هذا يكفي لإعداد فريق لمواجهة منتخبات قوية بحجم بطولة كأس العرب.

