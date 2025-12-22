بشير التابعي: المغرب يقدم كرة أوروبية والبداية أمام زيمبابوي ستكون رسالة للمنافسين

18 حجم الخط

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب المغرب بات يقدم كرة قدم أوروبية حديثة، تختلف كثيرًا عن الأسلوب السائد في الكرة المصرية، مشددًا على أن النتائج التي حققها «أسود الأطلس» خلال الفترة الماضية لم تأتِ من فراغ.

تصريحات بشير التابعي

وقال التابعي، خلال تصريحات تلفزيونية: إن المنتخب المغربي وجّه إنذارًا واضحًا لجميع المنافسين في القارة الأفريقية، بعدما أثبت أن تطوره ونجاحه الأخيرين نتاج عمل وخطة واضحة.

وتطرق التابعي إلى مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن مواجهة زيمبابوي في ضربة البداية تُعد اختبارًا مناسبًا، مشيرًا إلى أن الفراعنة يتفوقون فنيًا، وأن حسام حسن سيحرص من خلال اللقاء على توجيه رسالة واضحة بأن منتخب مصر جاء للمنافسة بقوة على اللقب.

وأعرب نجم الزمالك السابق عن تمنياته بأن يكون اتحاد الكرة قد منح الثقة الكاملة لحسام حسن حتى مشوار كأس العالم، معتبرًا أن مثل هذا القرار كان سيمنح المدير الفني دفعة معنوية قوية قبل انطلاق البطولة القارية.

وعن التشكيل المتوقع، رجّح التابعي اعتماد الجهاز الفني على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأحمد فتوح في خط الدفاع، بينما يتواجد في خط الوسط مروان عطية، وإمام عاشور، ومحمود حسن تريزيجيه، وأحمد مصطفى زيزو، ومحمد صلاح، على أن يقود الهجوم مصطفى محمد، مع تواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

وشدد التابعي على أهمية تسجيل هدف مبكر أمام زيمبابوي لتفادي التكتلات الدفاعية، متوقعًا أن ينجح منتخب مصر في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مستهل مشواره بالبطولة الأفريقية.

