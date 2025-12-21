الأحد 21 ديسمبر 2025
أول تعليق من الركراكي بعد فوز المغرب على جرز القمر بأمم إفريقيا

الركراكي
الركراكي
أكد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، أن المباريات الافتتاحية في البطولات الكبرى تكون دائمًا صعبة، مشيرًا إلى رضاه عن تحقيق الفوز في بداية مشواركأس أمم أفريقيا 2025 أمام جزر القمر بهدفين دون رد.

ماذا قال وليد الركراكي بعد الفوز على جزر القمر

وقال الركراكي في تصريحاته عقب المباراة: «المباريات الافتتاحية دائمًا ما تكون صعبة، لكننا قمنا بالمطلوب وحققنا الفوز. لم نقدّم الأداء المطلوب في الشوط الأول، إلا أن التغييرات والمجهود الذي بذله اللاعبون ساعدانا على حسم اللقاء».

وحقق منتخب المغرب فوزًا مهمًا على نظيره جزر القمر بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن افتتاح منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تستمر حتى 18 يناير 2026.

وسجّل إبراهيم دياز الهدف الأول لمنتخب المغرب في الدقيقة 55، قبل أن يعزز أيوب الكعبي النتيجة بإحرازه الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة 74.

وبهذا الانتصار، افتتح المنتخب المغربي مشواره في البطولة القارية بثلاث نقاط ثمينة، ليؤكد طموحاته في المنافسة على اللقب، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

وتجدد الموعد بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث أكد أسود الأطلس تفوقهم، وحققوا فوزًا بثنائية نظيفة، في مباراة أظهر فيها المنتخب المغربي نضجًا تكتيكيًا وتحكمًا في نسق اللعب، مقابل محاولات متواضعة لمنتخب جزر القمر، الذي كان يعيش واحدة من أولى تجاربه القارية الكبرى.

وفي 2 ديسمبر الحالي 2025، خلال نهائيات كأس العرب في قطر، فاز منتخب المغرب بنتيجة 3–1 على جزر القمر.

