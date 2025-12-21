الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس التأمين الصحي يوجه بسرعة تشغيل عيادة السلام الجديدة لدعم الخدمات الطبية

 تفقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، عيادة ومخازن السلام الجديدة، لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على مدى جاهزية المشروع تمهيدًا لدخوله الخدمة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بسرعة استكمال مشروعات التطوير وضمان جاهزيتها لتقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

تقديم خدمة صحية متكاملة لمنتفعي التأمين الصحي

 وخلال الجولة، اطّلع رئيس الهيئة على البرنامج الوظيفي للمشروع المقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، والذي يضم عيادة شاملة تشمل 21 عيادة تخصصية في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب خدمات العلاج الطبيعي، والمعامل، والأشعة، وعيادات الأسنان، فضلًا عن مخازن طبية وغير طبية، بما يدعم تقديم خدمة صحية متكاملة لمنتفعي التأمين الصحي.


ووجّه الدكتور أحمد مصطفى بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات والتشطيبات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع الاهتمام بالمحيط الخارجي والمساحات الخضراء، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للعاملين والمترددين على العيادة.

إضافة نوعية لمنظومة التأمين الصحي


وأكد رئيس الهيئة أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة التأمين الصحي، إذ جرى تصميمه وفق أحدث المواصفات الإنشائية ومعايير الجودة الشاملة، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الوحدات الطبية المجاورة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 وأشاد رئيس الهيئة بمعدلات التقدم المحققة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد، ودخول المشروع حيز التشغيل في أقرب وقت ممكن.

رافق رئيس الهيئة خلال الجولة كل من الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، والدكتور محمد رسلان، مدير فرع القاهرة، إلى جانب فريق من التموين الطبي والجودة بفرع القاهرة للتأمين الصحي.

