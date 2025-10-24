موعد إجراء امتحانات الميد تيرم بالجامعات

يستعد طلاب الجامعات المصرية، لإجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025/2026، أو امتحانات الميدتيرم.

كان العام الدراسي الجديد قد انتظم في موعده المحدد سلفا يوم 20 سبتمبر 2025، وبدأ الطلاب في الانتظام في الصفوف السنية المختلفة بمختلف الجامعات، الحكومية والخاصة والأهلية.

موعد امتحانات الميد تيرم 2025/2026

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي 2025/2026 والتي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، فإن موعد امتحانات الميد تيرم، او امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بالجامعات ستنطلق خلال شهر نوفمبر المقبل.

وترك المجلس الأعلى للجامعات الحق لكل كلية ومعهد في وضع جداول الامتحانات حسب نظام الدراسة بها في إطار الجدول الزمني المحدد لها.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/2026 بالجامعات

وحدد المجلس الأعلى للجامعات،الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025/2026، والذي بدأ يوم السبت 20 سبتمبر الماضي، وجاءت كالتالي:

بدء العام الدراسي السبت 20 سبتمبر 2025.

تُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية.

تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعًا.

تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول الخميس 1 يناير 2026.

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026.

تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 22 يناير 2026.

تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026.

تنتهي أجازة منتصف العام الدراسي الخميس 5 فبراير 2026.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026.

تُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية.

تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة 15 أسبوعًا.

تنتهى الدراسية بالفصل الدراسي الثاني، الخميس 21 مايو 2026.

تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

