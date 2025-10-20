يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن موعد انطلاق امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025-2026.

امتحان شهر أكتوبر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

تستعد المديريات التعليمية والإدارات والمدارس على مستوي الجمهورية، لعقد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل، والتى ينطلق فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الجارى.

حيث بدأت عدد من المديريات التعليمية في إعلان جداول امتحانات شهر أكتوبر، لطلاب صفوف النقل بالعام الدراسي الحالي 2025-2026.

امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

وجهت المديريات التعليمية عددا من التعليمات خلال عقد امتحانات شهر أكتوبر من أبرزها أنه يتم عقد الامتحانات خلال اليوم الدراسي، وأن المواد التي لا تضاف للمجموع كالتربية الرياضية والموسيقية هي مواد نجاح ورسوب، بالإضافة إلى التشديد على عدم الإخلال باليوم الدراسي، وخطط المناهج الدراسية بحيث يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية ومواصفات الورقة الامتحانية، بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية وضوابط الامتحانات.

ومن جانبها، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات الوزارة بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية ودرجات أعمال السنة لمادة التربية الدينية لجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي، مؤكدة أنه يجرى التقييمات الأسبوعية للمادة داخل الحصة بصورة مبسطة بحيث لا تزيد على مفردتين فقط فى كل تقييم، وبحيث لا يزيد وقت تنفيذ التقييم على خمس دقائق حرصا على وقت الشرح.

أكدت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بما ورد في فاكس الإدارة المركزية للتعليم العام 9 أكتوبر بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والتقييم بمادة التربية الدينية لجميع المراحل التعليمية، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والدرجات والمفردات.

