أخبار مصر

ضوابط امتحانات الميدتيرم بالجامعات وتوجيهات مهمة للطلاب

امتحانات الميدتيرم
امتحانات الميدتيرم بالجامعات
 بدأت الجامعات المصرية، الحكومية والخاصة والأهلية، إجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للطلاب اعتبارا من بداية شهر نوفمبر الجاري.

امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بالجامعات

 وكان المجلس الأعلى للجامعات قد حدد في وقت سابق موعد امتحانات الميدتيرم بالجامعات مع وضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025/2026، وتم تحديد شهر نوفمبر 2025، لإجراء الامتحانات بمختلف الكليات، على أن يترك الأمر لكل كلية في وضع الجداول وفقا للظروف الدراسية بها.

ضوابط امتحانات الميدتيرم بالجامعات 2025

كما حدد المجلس الأعلى للجامعات، مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لـامتحانات الميدتيرم بالكليات، والتي جاءت كالتالي:

  • الإعلان عن جداول امتحانات الميدتيرم عبر المواقع الإلكترونية للكليات.
  • تركز الامتحانات على قياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية.
  • تُجرى الامتحانات إلكترونيًا أو بنظام «البابل شيت».
  • يُمنع الغش والدخول بالهواتف المحمولة أو الأجهزة اللاسلكية.
  • تجهيز القاعات والمعامل اللازمة لإجراء الامتحانات.
  • يجب أن تتضمن أسئلة امتحانات الميدتيرم قياس الفهم والتفكير.
  • تغطي الامتحانات الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية العام الدراسي.

توجيهات هامة للطلاب بشأن امتحانات الميدتيرم 

ووجهت الكليات مجموعة من النصائح والتوجيهات الهامة للطلاب التي يجب عليهم الإلتزام بها، بشأن امتحانات الميدتيرم منها مايلي:

  1. السماح للطلاب بدخول اللجنة الامتحانية قبل موعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق فقط.
  2. في حالة الحضور متأخرا عن موعد اللجنة بمدة تزيد عن ربع ساعة لايحق للطالب دخول الامتحان.
  3. عدم السماح بدخول الطالب بمادة علمية داخل اللجنة الامتحانية.
  4. أهمية مطابقة بيانات الطالب بكشف التوقيع في الحضور والغياب والبيانات الواردة بأوراق الإجابة.
  5. التوقيع بورق الإجابة فى المكان المخصص لذلك
  6. إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب.
  7. عدم السماح بالدخول بالتليفون المحمول أو أى وسيلة إلكترونية مثل الساعات والسماعات الذكية.
  8. عدم تداول الأدوات الكتابية داخل اللجنة.
  9. السماح بخروج الطالب بعد مرور 30 دقيقة من بداية وقت اللجنة الامتحانية.
  10. عدم السماح للطالب بالحضور بفترة لجنة امتحانية تختلف عن الفترة واللجنة المعلن بها اسم الطالب.

الجريدة الرسمية