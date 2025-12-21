الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر

الأهلي وغزل المحلة
الأهلي وغزل المحلة
18 حجم الخط

 يستعد النادي الأهلي لمواجهة مرتقبة مع غزل المحلة بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر في الشوط الأول من رأسية حولها إلى مرمى محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط  

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي: 

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب. 

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: 

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي غزل المحلة الاهلي ضد غزل المحلة

مواد متعلقة

الأهلي يعرض أشرف داري على الجيش الملكي وعرض قطري لجراديشار

ينافس الأهلي والزمالك، بيراميدز يسعى لخطف حامد حمدان ويعرض 50 مليون جنيه

الأكثر قراءة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقناة الناقلة

مصر تعلن للعالم بدء فصل الشتاء من الأقصر، تفاصيل الاحتفال بتعامد الشمس على معبد الكرنك (صور)

إعلام فلسطيني: استشهاد 400 منذ دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ أكتوبر الماضي

مصر تتقدم 47 مركزًا في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج أو العمرة

في ذكرى رحيل الشيخ علي محمود، محطات في حياة سيد القراء وإمام المنشدين

دعاء للصائمين في أول أيام شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads