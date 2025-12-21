الأحد 21 ديسمبر 2025
الأهلي يستقر على إعارة حمزة علاء فى يناير

حمزة علاء
حمزة علاء
استقر مسئولو النادي الأهلي على إعارة حمزة علاء حارس مرمى الفريق فى ميركاتو الشتاء المقبل لمنح اللاعب فرصة المشاركة فى المباريات بشكل أساسي، حيث أكدت مصادر أن حمزة الأقرب للرحيل معارا فى الميركاتو مع استمرار محمد سيحا كحارس ثالث خلفًا لمحمد الشناوي ومصطفى شوبير.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة المرتقبة بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر في الشوط الأول من رأسية حولها إلى مرمى محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط  

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي: 

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب. 

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: 

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية. 

