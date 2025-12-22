الإثنين 22 ديسمبر 2025
رياضة

أشرف داري يرفض الحلول الودية مع الأهلي

المدافع المغربي
المدافع المغربي أشرف داري، فيتو
رفض المدافع المغربي أشرف داري مدافع الأهلي، جميع الحلول  الودية التي قدمت إليه خلال الأيام الماضية بشأن فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء، حيث يتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة أو الحصول على نفس الراتب السنوي الذي يحصل عليه مع الأهلي حال إعارته، وهو ما لم ينجح الأهلي في تحقيقه حتى الآن.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري من أجل قيده على حساب مواطنه  أشرف داري الذي لم يستفد الأهلي من التعاقد معه بسبب إصاباته المتتالية. 

من جانب آخلا، أخطرت إدارة المسابقات بـ رابطة الأندية المصرية المحترفة نادي غزل المحلة اليوم بتعديل موعد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العاصمة. 

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة. 

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

 من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة غدا الثلاثاء الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

