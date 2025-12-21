فتحي مبروك يستعيد ذكريات تتويج الفراعنة بأمم أفريقيا 98

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا، استعاد فتحي مبروك مدرب منتخب مصر الأسبق فى ولاية الراحل محمود الجوهري، ذكريات التتويج بأمم أفريقيا التي أقيمت منافساتها في بوركينا فاسو 98.

وقال مبروك لـ"فيتو": الأمور كانت صعبة جدًا، وكان هناك تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني، ومباراة موزمبيق منحتنا دافعا كبيرا جدًا، وكذلك مباراة زامبيا التي فزنا بها 4/0، وتخطينا المجموعات وعملنا على باقى الأدوار.

وتابع: "ظروف المعيشة في بوركينا فاسو ساعدتنا على التركيز، أبواب المعسكر كانت مفتوحة لمن يريد الخروج من اللاعبين، ولكن أحدهم لم يتمكن من ذلك لأن المعيشة كانت صعبة للغاية".

الظروف الصعبة فى المعسكر

وأشار مبروك إلى أنه فى بداية المعسكر شعرت أن محمود الجوهرى أصابه التوتر بسبب الظروف الصعبة فى المعسكر، وتحدثت معه بأننا يجب أن نتعامل مع الظروف لأن كل الفرق تواجه نفس الأسلوب، وبعدها عقد اجتماع مع اللاعبين وحثهم على زيادة الدوافع.

واختتم مبروك: بمجرد ما رأينا المعسكر كان كل هدفنا "شنط الأكل"، كانوا خايفين يجوعوا، ولاعبى مصر يظهر معدنهم فى الظروف الصعبة، كان معنا لاعبين يعشقون كرة القدم ولديهم إرادة قوية.

ويقام اليوم حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي يستضيفها المغرب بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

ويستهل المنتخب المغربي، صاحب الأرض والجمهور، مشواره بمواجهة منتخب جزر القمر، اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءً على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

ومن المنتظر أن يشهد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 إبراز الهوية المغربية ويتضمن عروضًا فنية وغنائية تعكس عمق التراث المغربي وتنوع الثقافة الأفريقية، في مزيج يجمع بين الأصالة والحداثة.

موعد حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية أن موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 سيكون اليوم الأحد، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المغرب، 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

