الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على رحيل حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

 يضع مسئولو النادي الأهلي حاليا الرتوش الأخيرة على صفقة بيع حمزة عبد الكريم لاعب الفريق الشاب إلى برشلونة، بعد تقارب النظر بين الناديين خلال الساعات الماضية.

حيث شهدت المفاوضات انفراجة بشأن بيع اللاعب إلى النادي الكتالوني مع إلزامه بشراء اللاعب مستقبلا مقابل خمسة ملايين يورو حال تسجيل عدد معين من الأهداف، ومع الوصول إلى نسبة مشاركة سيتم الاتفاق عليها. 

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر في الشوط الأول من رأسية حولها إلي مرمي محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر ديسبمر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء، في الجولة الثالثة  من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط 

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

