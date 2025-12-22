الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متحركة بوسط البلد وكورنيش النيل وشارعي الهرم ورمسيس الأبرز

زحام مرورى
زحام مرورى
18 حجم الخط

شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، صباح اليوم الإثنين، زحامًا مروريًا متفرقًا على عدد من المحاور الحيوية، بالتزامن مع تكثيف الحملات المرورية ضمن خطة وزارة الداخلية لضبط الحركة على الطرق وتسيير البدائل أمام قائدي السيارات.

الوضع المروري في القاهرة

سجلت  الإدارة العامة لمرور القاهرة كثافات متوسطة أعلى محور صلاح سالم اتجاه المطار، مع تباطؤ في الحركة بمنطقة كوبري الفردوس.

كما ظهرت كثافات متفرقة بمحور الأوتوستراد في الاتجاه القادم من طرة حتى منطقة منشية ناصر، مع سيولة نسبية في الاتجاه الآخر.

وشهد الطريق الدائري زحامًا واضحًا عند نفق السلام والمتجه إلى المرج، مع أحجام مرورية أعلى منطقة المنيب في اتجاه الوراق.

حالة المرور في الجيزة

شهدت محاور الجيزة الرئيسية انتظامًا نسبيًا في الحركة، مع ظهور تباطؤ محدود أعلى محور 26 يوليو للقادم من وسط البلد اتجاه  ميدان لبنان والشيخ زايد.

كما ظهرت كثافات صباحية اعتيادية على شارع الهرم خاصة عند المريوطية والمطبعة، بينما يعمل محور صفط اللبن بصورة جيدة مع بعض الأحجام عند منزل الجامعة.

الحركة المرورية في القليوبية

سجل الطريق الزراعي زحامًا واضحًا للقادم من بنها باتجاه شبرا الخيمة بسبب الأحجام الصباحية، مع سيولة مقبولة في الاتجاه الآخر.
كما يشهد محور بنها الحر وانتقالًا طبيعيًا للحركة دون مؤثرات كبيرة، بينما تظهر بعض التباطؤات عند مداخل شبرا الخيمة والطريق الدائري.

استمرار الحملات المرورية

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية لضبط المركبات المخالفة، وفحص السائقين، وإزالة الإشغالات على الطرق، لتحقيق أعلى معدلات الأمان لقائدي المركبات والمارة، مع دعوة المواطنين للالتزام بقواعد القيادة وترشيد استخدام المحاور البديلة خلال فترات الذروة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمرور القاهرة الحملات المرورية الحركة المرورية الجيزة والقليوبية حالة المرور فى الجيزة حالة المرور اليوم حملاتها اليومية شارعى الهرم ورمسيس كوبري الفردوس كورنيش النيل

مواد متعلقة

ضبط 31 بلطجيا وهاربا من المراقبة و154 سلاح ناري في حملة أمنية بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون مع السعودية وجنوب السودان.. تطور قضائي جديد بمحاكمة سارة خليفة و27 آخرين.. مقتل 5 عناصر في مواجهات مع الشرطة بأسوان

الأمن يكشف ملابسات واقعة المطالبة بتنفيذ حكم قضائي والادعاء بتورط ضابط شرطة

الأمن يكشف ملابسات تهديد محامية بصور سلاح ناري عبر مواقع التواصل

خلافات مالية تشعل مشاجرة فى منشأة القناطر

القضاء يصدر أحكاما ويؤجل محاكمات في قضايا إرهاب بالإسكندرية والبساتين والتجمع

القبض على متهم أشعل النار بسيارة في حدائق القبة بسبب هاتف محمول

وزير الداخلية يبحث مع وزير الخارجية بجمهورية جنوب السودان القضايا المشتركة

الأكثر قراءة

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

طريق الأهلي، بيراميدز يلتقي مسار في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

تعرف على سن التقاعد وفقا لقانون العمل الجديد

المصري يخشى مفاجآت كأس مصر أمام دكرنس

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

جبران يصدر قرارًا بتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads