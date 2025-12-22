بالأسماء، الداخلية تأذن لـ21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2075 لسنة 2025، بشأن الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، في إطار تطبيق أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 المنظم للجنسية المصرية.

ونص القرار، في مادته الأولى، على الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وأولهم عمرو عماد أحمد عوض حسين وآخرهم يوسف محمد مصطفى محمود خليل.

الأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وجاءت أسماء المواطنين المصرح لهم بالتجنس كما يلي: عمرو عماد أحمد عوض حسين، محمد جابر عبد العزيز ندا، يوليوس محارب جاد سليمان، كريم عبد القادر حامد عبد القادر زايدة، عماد السيد محمد خير الله، إسراء حسين زكريا الدهشان، أحلام عبد الفتاح محمد عبد المحسن، عصام عبد الوهاب عبد الوهاب السيد، خالد أشرف حسن علي، أنطونيوس فرج عبد الله جاد السيد، إسماعيل محمد محمد عادل حسن جاد، خالد جمال زيدان عبد العال، أنس عبده حداد عبده حسانين الباشتلي، إبراهيم خليل إبراهيم محمد إبراهيم، لؤى محمد حامد صالح، عبد الرحمن عزت علي أحمد حسن، باسم محرم محمد عبد المنعم محرم، جبرائيل صابر عياد حنا، يوسف محمد عبد الله محمد الطنطاوي، كرم محمد مصطفى محمود خليل، يوسف محمد مصطفى محمود خليل.

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة قانونًا. كما نصت المادة الثانية على نشره في الوقائع المصرية، وتم تحريره بتاريخ 12/11/2025 ومفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير.

الجنسيات الأجنبية

وشمل البيان المرفق بالقرار مواطنين أُذن لهم بالتجنس بعدة جنسيات أجنبية، من بينها الألمانية، والأمريكية، والتركية، والكندية، والهولندية، والنيوزيلاندية، والفلسطينية، والمغربية، والجزائرية، مع احتفاظ جميع الأسماء الواردة بالجنسية المصرية وفقًا للقانون.

