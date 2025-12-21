الأمن يكشف ملابسات تهديد محامية بصور سلاح ناري عبر مواقع التواصل

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعّم بصور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية لإحدى المحاميات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكواها من تلقيها صورة يظهر خلالها شخص يحمل سلاحًا ناريًا، مصحوبة بعبارات تهديد، وذلك على خلفية نشرها مقطع فيديو عبّرت فيه عن رؤيتها بشأن واقعة خلاف بين مسن وفتاة داخل إحدى عربات المترو.



وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه نقاش مقيم بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أنه حصل على صورة الشخص حامل السلاح الناري من مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة صاحبه، وقام بإرسالها للمحامية بقصد ترهيبها، بدافع استيائه من محتوى مقطع الفيديو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

