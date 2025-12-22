موعد مباراة مالي وزامبيا في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، يستهل منتخب مالي مسيرته في بطولة كأس أمم إفريقيا، بملاقاة زامبيا، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويقع منتخب مالي ونظيره المنتخب الزامبي، في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي المغرب وجزر القمر.



وانطلقت منافسات كأس أمم إفريقيا، مساء الأحد، حيث افتتح المنتخب المغربي البطولة بمواجهة أمام جزر القمر والتي حسمها أسود الأطلسي لصالحه بنتيجة 2-0 عن طريق إبراهيم دياز وأيوب الكعبي.

وبعد الفوز أمام جزر القمر مساء الأحد، يتصدر المنتخب المغربي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة مالي وزامبيا في كأس الأمم الإفريقية



تنطلق مباراة مالي وزامبيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والثالثة عصرًا بتوقيت المغرب.

القناة الناقلة لمباراة مالي ضد زامبيا



تذاع مباراة مالي وزامبيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية عبر قناة beIN sports max 1.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وتنتهي في 18 يناير 2026، في دولة المغرب بمشاركة 24 منتخبًا.

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام البطولة بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

