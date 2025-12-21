نوعية بنها تنظم معرضا لتقييم التدريب الميداني لمشروعات طلاب الإعلام

18 حجم الخط

نظم قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة بنها اليوم، معرضًا لعرض وتقييم مشروعات مادة التدريب الميداني لطلاب الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة، في إطار حرص الكلية على متابعة مستوى الطلاب وقياس مدى استفادتهم من الخبرات العملية داخل المؤسسات التعليمية.

نوعية بنها تنظم معرض لتقييم التدريب الميداني لمشروعات طلاب الإعلام



شهدت الفعالية حضورًا لافتًا من القيادات الأكاديمية والتنفيذية وأعضاء هيئة التدريس، برئاسة الدكتور هاني شحته عميد كلية التربية النوعية جامعة بنها



الدكتور ياسر عبدالرحمن وكيل الكلية، الدكتور محمود منصور رئيس قسم الإعلام التربوي

كما حضر من السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم الدكتور محمد عبود،والدكتورة هبة جمال،والدكتور أحمد سعد،والدكتور السيد عثمان، والدكتورة انتصار السيد.

معرض لطلاب كلية التربية النوعية جامعة بنها



وشهد المعرض حضور مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة الشبان العالمية وعضو مجلس الكلية، الذي أثنى على جهود الطلاب وأهمية هذه الفعاليات في تطوير مهاراتهم العملية.

ويأتي تنظيم هذا المعرض تأكيدًا على اهتمام الكلية بمتابعة تقدم الطلاب في التدريب الميداني وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية والتربوية ويعزز جاهزيتهم للاندماج في بيئة العمل بعد التخرج.



وتضمن المعرض عروضًا متميزة لمشروعات الطلاب وخبراتهم المكتسبة، إلى جانب مناقشات بناءة وتوجيهات من القيادات الحاضرة بهدف دعم الطلاب وتحسين مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وذلك ضمن خطة الكلية لإعداد كوادر تعليمية وإعلامية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل وتحقيق جودة التعليم.

معرض الطلاب نوعية بنها، فيتو

