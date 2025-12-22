الإثنين 22 ديسمبر 2025
حوادث

أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة التعدي على سائق الفردوس اليوم

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة التعدي على سائق الفردوس، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على سائق سيارة ميكروباص وإتلاف مركبته.

 

ووجهت النيابة العامة وفق نص التحقيقات للمتهم اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليه وتخويفه، وأيضا إلحاق الإضرار بممتلكاته سيارته الميكروباص، وإجباره على القيام بعمل معين من شأنه تهديد الأمن والسكينة العامة، وبث الرعب في نفسه، فضلا عن التسبب في تلفيات بمركبته، قدرتها النيابة بقيمة تزيد على 50 ألف جنيه.


كما وجهت النيابة للمتهم جريمة حيازة أداة مما يُستخدم في الاعتداء على الآخرين، دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك وفق ما ثبت في التحقيقات. 

 

وكانت النيابة العامة، أمرت بإخلاء سبيل متهم جديد في واقعة الاعتداء على سائق الفردوس بكفالة 10 آلاف جنيه، مع استمرار حبس المتهم الرئيسي.

 

محاولات التصالح بين للمتهم والمجني عليه 

وكان محامي المتهم الذي هشم سيارة السائق كشف أن المجني عليه رفض التنازل عن القضية طالبا مبلغ مليون جنيه مقابل التصالح.

 

وأضاف محامي المتهم أن تلفيات السيارة تتكلف حوالي 80 ألف جنيه، إلا أنه يرفض التنازل إلا بالحصول على مبلغ مليون جنيه.

 

بيان وزارة الداخلية عن واقعة الفردوس 

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكي، فان ميكروباص" أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مارس الجاري حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكي" بمدينة الفردوس، وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذي قام بالاعتداء على السائق وأحدث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية".

 

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

جنح أكتوبر سائق الفردوس النيابة العامة وزارة الداخلية

