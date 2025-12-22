الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تحذر ترامب: رصدنا مؤشرات على إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو
18 حجم الخط

قال موقع "أكسيوس"، الإثنين، إن إسرائيل حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن المناورات الصاروخية الإيرانية الأخيرة قد تمهد لشن ضربة على إسرائيل.

ونقل "أكسيوس" عن مسئول إسرائيلي قوله: "رصدنا مؤشرات على إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية".

وقالت مصادر إسرائيلية للموقع إن الإيرانيين "بدأوا باتخاذ خطوات لإعادة بناء قواتهم لكنهم لم يعودوا إلى المستوى الذي كانوا عليه قبل الحرب الأخيرة".

وأضافت المصادر أن الاستخبارات الإسرائيلية "لا تعتقد أن وتيرة إعادة بناء إيران لقوتها تستدعي تحركا عاجلا لكن الأمر قد يصبح أكثر إلحاحا العام المقبل".

كذلك نقل "أكسيوس" عن مصدر أمريكي قوله إن "الاستخبارات الأمريكية لا تملك حاليا أي مؤشر على قرب وقوع هجوم إيراني على إسرائيل".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية رفيعة بشأن إيران قبل رحلته إلى الولايات المتحدة.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير عن تسريع طهران إعادة بناء برنامج صواريخها الباليستية.

إيران تعترف بوقوع أضرار جسيمة في برنامجها النووي 
 

الجدير بالذكر أن  وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعترف بتعرض المنشآت النووية الإيرانية "لأضرار جسيمة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن البرنامج النووي لم يقض عليه، وأن طهران لا تزال متمسكة بحقها في التخصيب، مع إبداء استعدادها لتقديم "ضمانات كاملة" تؤكد الطابع السلمي للبرنامج.


وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، إن "الحقيقة هي أن منشآتنا تعرضت لأضرار، وبشكل جسيم"، لكنه شدد على أن "تقنيتنا ما زالت قائمة، والتكنولوجيا لا يمكن قصفها"، مضيفا أن "عزمنا وإرادتنا لا يزالان قائمين".


وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تعتبر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك التخصيب، "حقا مشروعا كاملا"، مضيفا: "لقد طورنا هذه التكنولوجيا بأنفسنا، وقدم علماؤنا تضحيات كبيرة في سبيلها، كما ضحّى شعبنا أيضا؛ إذ عانى من العقوبات، وها هو اليوم يعاني من حرب مدمرة للغاية. لذلك لا يمكننا التنازل عن حقوقنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المناورات الصاروخية الإيرانية إيران بنيامين نتنياهو

مواد متعلقة

خبير أمريكي: ضرب إيران ليس أولوية ترامب الحالية لكنه قد يغير موقفه فجأة

إيران تعترف بتعرض منشآتها النووية لأضرار جسيمة

نتنياهو يلوّح بخيارات عسكرية ضد إيران ويبحث إشراك واشنطن

مستشار خامنئي يحذر من خطر كبير يهدد أمن إيران

الأكثر قراءة

حالة الطقس، توقعات بسقوط الأمطار غدا الاثنين

أول إجراء من نادي البنك الأهلي بعد التعدي على ناشئي القلعة الحمراء

مصرع طفلة متأثرة بإصابتها، ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم طريق المنصورة بالدقهلية

شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

6 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

إصابة 8 أشخاص في تصادم بين سيارتين على طريق المنصورة

"بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية

وفاة نزيلة وتهشم كبائن في تصادم فندقين عائمين بهويس إسنا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية والضغوط المالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads