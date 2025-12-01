الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو
أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي ذلك في ظل الوضع الحرج الذي تشهده إسرائيل بعد طلب العفو عن نتنياهو، والذي تقدم به إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لإلغاء محاكمته في رسالة وجهها ترامب لهرتسوغ قبل أيام تطالب بالعفو عن نتنياهو.

العفو عن نتنياهو يثير أزمة في إسرائيل 

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت القناة ١٣ العبرية، نقلا عن الرئيس الإسرائيلي بشأن العفو عن نتنياهو قوله: سأضع في اعتباري مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فقط.

مظاهرة أمام منزل الرئيس الإسرائيلي احتجاجا على العفو المحتمل عن نتنياهو

وذكرت تقارير إعلامية أمس الأحد، أن عشرات الإسرائيليين تظاهروا أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في تل أبيب، احتجاجا على طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مكتب الرئيس.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مكتب هرتسوج قوله بشأن العفو عن نتنياهو إن "الرئيس لن يتأثر بأي ضغوط من أي جهة".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد، اعلن إنه تقدّم بطلب عفو، مؤكدا أن محاكمته المستمرة منذ سنوات تؤدي إلى انقسامات داخلية.

ترامب يطالب الرئيس الإسرائيلي بالعفو عن نتنياهو

وجاءت تلك الخطوة عقب توجيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسالة إلى نظيره الاسرائيلي هذا الشهر طالبا منه إصدار عفو عن نتنياهو، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا مرفوعة ضده.

