خبير أمريكي: ضرب إيران ليس أولوية ترامب الحالية لكنه قد يغير موقفه فجأة

18 حجم الخط

كشف محمد السطوحي، الخبير في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية من نيويورك، أن أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الملف الإيراني غير ثابتة، وأن موقفه قد يتغير بشكل مفاجئ وفق الظروف السياسية والضغوط الخارجية.

ترامب وملف إيران: موقف متغير وصعب التنبؤ

أوضح السطوحي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن ضرب إيران لا يمثل أولوية حاليًا بالنسبة لترامب، لكنه شدد على أن هذا لا يعني استبعاد إمكانية تغيّر موقف الرئيس الأمريكي في أي وقت، حسب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن ديناميكية ترامب تجاه إيران تتأثر بعلاقات وثيقة مع حلفاء خارجيين، خاصة إسرائيل، ما يجعل موقفه أكثر تعقيدًا وصعوبة في التنبؤ.

نتنياهو وترامب: استراتيجية إسرائيلية لإظهار الرئيس الأمريكي صاحب القرار

كشف السطوحي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلعب دورًا محوريًا في الملف الإيراني، حيث يخلق بيئة سياسية تجعل ترامب يبدو وكأنه صاحب القرار النهائي، في حين أن إسرائيل تتحرك وفق استراتيجيتها الخاصة.

وأوضح أن ترامب كان في البداية يرفض الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران، إلا أن إسرائيل تقدمت بتنفيذ الضربة فعليًا، مما أدى إلى تغير موقف ترامب لاحقًا، وهو دليل على قدرة نتنياهو على التأثير في صانعي القرار الأمريكيين.

ضغوط واشنطن على إسرائيل لتعديل استراتيجيتها تجاه إيران

أكد الخبير الأمريكي أن هناك ضغوطًا مستمرة من واشنطن على إسرائيل لتعديل الفكر الاستراتيجي لديها بشأن الملف الإيراني، مضيفًا أن العلاقة بين نتنياهو وترامب تعكس قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على إدارة علاقاته الدولية بطريقة ذكية، تستغل ضعف التنبؤ بسلوك ترامب وتوازن بين مصالح الطرفين.

واختتم السطوحي تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد السياسي حول الملف الإيراني ديناميكي للغاية، وأن أي تغيّر في موقف ترامب يمكن أن يحدث فجأة، ما يجعل التوقعات الدقيقة بشأن خطواته المستقبلية أمرًا بالغ الصعوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.