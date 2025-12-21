الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خبير أمريكي: ضرب إيران ليس أولوية ترامب الحالية لكنه قد يغير موقفه فجأة

خبير أمريكي: ضرب
خبير أمريكي: ضرب إيران ليس أولوية ترامب الحالية، فيتو
18 حجم الخط

كشف محمد السطوحي، الخبير في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية من نيويورك، أن أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الملف الإيراني غير ثابتة، وأن موقفه قد يتغير بشكل مفاجئ وفق الظروف السياسية والضغوط الخارجية.

ترامب وملف إيران: موقف متغير وصعب التنبؤ

أوضح السطوحي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن ضرب إيران لا يمثل أولوية حاليًا بالنسبة لترامب، لكنه شدد على أن هذا لا يعني استبعاد إمكانية تغيّر موقف الرئيس الأمريكي في أي وقت، حسب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن ديناميكية ترامب تجاه إيران تتأثر بعلاقات وثيقة مع حلفاء خارجيين، خاصة إسرائيل، ما يجعل موقفه أكثر تعقيدًا وصعوبة في التنبؤ.

نتنياهو وترامب: استراتيجية إسرائيلية لإظهار الرئيس الأمريكي صاحب القرار

كشف السطوحي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلعب دورًا محوريًا في الملف الإيراني، حيث يخلق بيئة سياسية تجعل ترامب يبدو وكأنه صاحب القرار النهائي، في حين أن إسرائيل تتحرك وفق استراتيجيتها الخاصة.

وأوضح أن ترامب كان في البداية يرفض الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران، إلا أن إسرائيل تقدمت بتنفيذ الضربة فعليًا، مما أدى إلى تغير موقف ترامب لاحقًا، وهو دليل على قدرة نتنياهو على التأثير في صانعي القرار الأمريكيين.

ضغوط واشنطن على إسرائيل لتعديل استراتيجيتها تجاه إيران

أكد الخبير الأمريكي أن هناك ضغوطًا مستمرة من واشنطن على إسرائيل لتعديل الفكر الاستراتيجي لديها بشأن الملف الإيراني، مضيفًا أن العلاقة بين نتنياهو وترامب تعكس قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على إدارة علاقاته الدولية بطريقة ذكية، تستغل ضعف التنبؤ بسلوك ترامب وتوازن بين مصالح الطرفين.

واختتم السطوحي تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد السياسي حول الملف الإيراني ديناميكي للغاية، وأن أي تغيّر في موقف ترامب يمكن أن يحدث فجأة، ما يجعل التوقعات الدقيقة بشأن خطواته المستقبلية أمرًا بالغ الصعوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خبير أمريكي ضرب إيران إيران ترامب الرئيس الأمريكى الملف الايراني إسرائيل

مواد متعلقة

إيران تعترف بتعرض منشآتها النووية لأضرار جسيمة

نتنياهو يلوّح بخيارات عسكرية ضد إيران ويبحث إشراك واشنطن

"واشنطن بوست" تكشف تفاصيل جديدة حول استهداف الموساد الإسرائيلي لعلماء إيران النوويين.. تضمنت قائمة بأسماء أهم 100 خبير قبل تقليصها إلى 12.. وترامب شارك في عملية الخداع

ترامب خلال لقائه ولي العهد السعودي: إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق معنا وأنا منفتح

الأكثر قراءة

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

برشلونة يفوز على فياريال 0/2 ويعزز صدارة الدوري الإسباني (صور)

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 0/1 في الشوط الأول

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

مانشستر يونايتد يخسر بثنائية من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كأس أمم أفريقيا، تشكيل منتخب المغرب ضد جزر القمر في مباراة الافتتاح

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قال النبي «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»؟ "البحوث الإسلامية" يرد (فيديو)

معجزة إنبات الأرض، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 بسورة الشعراء

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads