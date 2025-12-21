نواب ديمقراطيون يهاجمون إدارة ترامب بسبب وثائق قضية إبستين

18 حجم الخط

هاجم نواب ديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترامب، متهمينها بمحاولة التعتيم على وثائق جيفري إبستين، عبر نشر جزئي لوثائق التحقيق وتنقيح واسع للصور والنصوص.

نواب ديمقراطيين يهاجمون إدارة ترامب بسبب وثائق قضية إبستين



ومن جانبه قال النائب الديمقراطي جايمي راسكين لشبكة "سي إن إن" إن ما جرى يهدف إلى "إخفاء أمور لا يريد ترامب الكشف عنها"، سواء كانت مرتبطة به شخصيا أو بأفراد من دائرته الاجتماعية التي ارتبطت بإبستين لسنوات.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد بدأت، الجمعة، نشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المرتبطة بالقضية، غير أن ديمقراطيين أشاروا إلى أن النشر لم يكن كاملا كما ينص قانون الشفافية، إذ تم حجب وثائق بالكامل وتنقيح أجزاء واسعة من ملفات أخرى، بينها قوائم تضم أسماء 254 إمرأة جرى تصنيفهن كـ"ضحايا محتملات".

نشر وثائق قضية إبستين

وفي السياق ذاته اتهم النائب الديمقراطي رو خانا وزارة العدل عبر منصة "إكس" بـ"التستر على رجال نافذين متورطين في الاعتداء على قاصرات"، في انتقاد شاركه فيه النائب الجمهوري توماس ماسي والنائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور جرين، التي شددت على أن "الهدف لا يجب أن يكون حماية أصحاب النفوذ السياسي".

بدوره، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز لشبكة "إيه بي سي" إن "الضحايا يستحقون شفافية كاملة"، داعيا إلى فتح تحقيق بشأن طريقة تعامل الإدارة مع الملف.

