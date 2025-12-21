الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإدارية العليا تستقبل 48 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية ملغاة

مجلس الدولة والنواب
مجلس الدولة والنواب
18 حجم الخط

استقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 48 طعنا حتى الآن من الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

الانتهاء من استقبال الطعون اليوم 

ومن المقرر أن تستمر المحكمة في تلقي الطعون المقدمة حتى العاشرة مساء اليوم.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، استقبلت امس 31 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر.

إعلان النتيجة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت نتائج انتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية، والمخصصة لها 58 مقعدًا، حيث أسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تقرر إجراء جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين خارج البلاد يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل، فيما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير.

وتواصل المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون الانتخابية لمدة يومين، تنتهي اليوم السبت، على أن تبدأ نظر الطعون والفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، وذلك التزامًا بالإطار الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

مجلس الدولة أحكام المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب

الجريدة الرسمية
