مرشح أرمنت والقرنة يطعن على نتيجة انتخابات الدائرة الثانية بمجلس النواب

قدم محمود يوسف إبراهيم وشهرته محمود أبو الليل، والمرشح عن الدائرة الثانية ومقرها “أرمنت –القرنة” طعنا قضائيا طالب فيه ببطلان نتيجة الانتخابات بالدائرة الثانية بمحافظة الأقصر فيما تضمنه إعلان نتيجة الإعادة بمجلس النواب 2025.

وطالب في طعنه الذى تنظره المحكمة غدًا الأثنين بإعادة فرز وتجميع كافة اللجان الفرعية بالدائرة الثانية.

عدد الطعون

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 48 طعنا حتى الآن من الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

ومن المقرر أن تستمر المحكمة في تلقي الطعون المقدمة حتى العاشرة مساء اليوم الأحد.

طعون انتخابية على نتائج الدوائر الملغاة

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، استقبلت أمس 31 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت نتائج انتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية، والمخصصة لها 58 مقعدًا، حيث أسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تقرر إجراء جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين خارج البلاد يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل، فيما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير.

