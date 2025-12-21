قبل مواجهة المغرب وجزر القمر، أرقام تاريخية من مباريات افتتاح كأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية ، تنطلق اليوم رسميًا منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 حيث تقام مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر الليلة.

أرقام تاريخية من افتتاح كأس الأمم الأفريقية

تدخل بطولة كأس الأمم الأفريقية محطة تاريخية جديدة، مع إقامة المباراة الافتتاحية رقم 35 في سجل البطولة القارية الليلة حيث سبقتها 34 مباراة افتتاحية منذ انطلاق المسابقة لأول مرة عام 1957 في السودان، وصولًا إلى النسخة الأخيرة عام 2023 في كوت ديفوار.



وعلى مدار تاريخ البطولة، جرت 33 مباراة افتتاحية على ملاعب الدولة المستضيفة، في تقليد أصبح ثابتًا تقريبًا عبر العقود، باستثناء حالة وحيدة تعود إلى نسخة 1970 التي أُقيمت في السودان، حين افتتح منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار المنافسات، دون مشاركة منتخب البلد المضيف “صقور الجديان” في لقاء الافتتاح.



وشهدت أول مباراة افتتاحية في تاريخ كأس الأمم الأفريقية خيبة أمل لأصحاب الأرض، إذ خسر منتخب السودان أمام نظيره المصري بنتيجة 2-1 في الخرطوم، خلال نسخة 1957 التي عرفت مشاركة ثلاثة منتخبات فقط، لتدشن بذلك مسيرة بطولة أصبحت اليوم الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء.



ومع الافتتاح الجديد، تتواصل فصول تاريخ حافل بالذكريات والمفارقات، في بطولة لطالما حملت معها بدايات تحمل دلالات خاصة، سواء للمنتخب المستضيف أو للكرة الأفريقية عمومًا.

