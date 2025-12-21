الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل مواجهة المغرب وجزر القمر، أرقام تاريخية من مباريات افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أمم إفريقيا
أمم إفريقيا
18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، تنطلق اليوم رسميًا منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 حيث تقام مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر الليلة.

أرقام تاريخية من افتتاح كأس الأمم الأفريقية 

 تدخل بطولة كأس الأمم الأفريقية محطة تاريخية جديدة، مع إقامة المباراة الافتتاحية رقم 35 في سجل البطولة القارية الليلة حيث سبقتها 34 مباراة افتتاحية منذ انطلاق المسابقة لأول مرة عام 1957 في السودان، وصولًا إلى النسخة الأخيرة عام 2023 في كوت ديفوار.


وعلى مدار تاريخ البطولة، جرت 33 مباراة افتتاحية على ملاعب الدولة المستضيفة، في تقليد أصبح ثابتًا تقريبًا عبر العقود، باستثناء حالة وحيدة تعود إلى نسخة 1970 التي أُقيمت في السودان، حين افتتح منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار المنافسات، دون مشاركة منتخب البلد المضيف “صقور الجديان” في لقاء الافتتاح.


وشهدت أول مباراة افتتاحية في تاريخ كأس الأمم الأفريقية خيبة أمل لأصحاب الأرض، إذ خسر منتخب السودان أمام نظيره المصري بنتيجة 2-1 في الخرطوم، خلال نسخة 1957 التي عرفت مشاركة ثلاثة منتخبات فقط، لتدشن بذلك مسيرة بطولة أصبحت اليوم الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء.


ومع الافتتاح الجديد، تتواصل فصول تاريخ حافل بالذكريات والمفارقات، في بطولة لطالما حملت معها بدايات تحمل دلالات خاصة، سواء للمنتخب المستضيف أو للكرة الأفريقية عمومًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح كأس الأمم الأفريقية بطولة كأس الأمم الأفريقية بطولة كأس أمم أفريقيا طولة كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا المغرب 2025

مواد متعلقة

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

مدرب زيمبابوي: لسنا الأضعف في المجموعة وسنلعب من أجل الفوز أمام مصر

قبل انطلاق البطولة، تعرف على أكبر وأصغر مدرب في كأس الأمم الأفريقية 2025

بعد الكاف، الاتحاد الآسيوي يعلن عن دوري الأمم الآسيوية بتعليمات الفيفا

الأكثر قراءة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

3 رسائل قوية من السيسي لـ رئيس حكومة كردستان – العراق

حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد

دعوى قضائية تطالب بتوفير وسائل المواصلات لنقل المواطنين بسوهاج

وأنت مالك، عكاشة يرد على مذيعة أثارت الغضب بشأن المخطط الأمريكي لتحسين صورة إسرائيل

مصر تدعم جامبيا بأول مركز طبي شامل وخدمات IVF لأول مرة بالبلاد

"الكتاب العرب" يؤكد على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل ويرفض المساس بها

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وبيان صحة الأحاديث الواردة فيه

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads