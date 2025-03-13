طريقة عمل الزبادي بالمنزل لتوفير الميزانية في رمضان

طريقة عمل الزبادي، الزبادي من منتجات الألبان الشهيرة والمهمة لصحة الكبار والصغار، وفى شهر رمضان المبارك يعتبر الزبادي طبق أساسي على السحور لفوائده خلال فترة الصيام.

وطريقة عمل الزبادي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وعادة تفضل العديد من ربات البيوت تحضيرها فى المنزل طوال شهر رمضان المبارك للتوفير في الميزانية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الزبادي.

مكونات عمل الزبادي:

1 ليتر من الحليب (يفضل حليب كامل الدسم للحصول على قوام كريمي)

2 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي (يعمل كبادئ لعملية التخمير)

طريقة عمل الزبادي:-

في قدر على نار متوسطة، يسخن الحليب حتى يصل إلى درجة حرارة 45 مئوية.

إذا لم يكن لديك ميزان حرارة، يمكنك اختبار الحرارة بوضع إصبعك في الحليب، يجب أن يكون دافئًا ولكن ليس ساخنًا جدًا.

يُرفع الحليب عن النار، ويترك ليبرد قليلًا حتى يصبح دافئًا.

يُضاف الزبادي إلى الحليب الدافئ ويخلط جيدًا حتى يذوب تمامًا.

يُغطى الخليط بغطاء محكم أو قطعة قماش نظيفة، ثم يُوضع في مكان دافئ مثل الفرن (مغلق) أو داخل حافظة حرارة لمدة 6-8 ساعات، حتى يتماسك ويصبح قوامه كثيفًا.

بعد انتهاء التخمير، يُنقل الزبادي إلى الثلاجة لمدة 2-4 ساعات حتى يبرد تمامًا ويصبح جاهزًا للأكل.

ويجب التأكد من عدم غليان الحليب، لأن ذلك قد يؤثر على قوام الزبادي.

يجب استخدام زبادي طبيعي غير محلى وبدون إضافات ليكون البادئ جيدًا.

كلما طالت مدة التخمير، أصبح الزبادي أكثر حموضة.

يمكن تناوله كما هو أو إضافة العسل، الفواكه، أو المكسرات حسب الرغبة.

الزبادي

فوائد الزبادي لصحة الكبار والصغار

-والزبادي يعد مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن والبروتينات، ولذلك فهو مفيد جدًا للذين يخضعون لنظام غذائي صارم “الريجيم”.

-كما يفيد تناول الزبادي بعد العلاج بالمضادات الحيوية، حيث إن المضاد الحيوي يقتل جميع البكتريا الموجودة بالجسم، سواء الضارة أو المفيدة، لذا فتناول الزبادي يعوض المعدة عما تفقده من بكتيريا مما يساعد في هضم الأغذية.

-الزبادي يفيد الأشخاص الذين لا تسمح أمعاؤهم بشرب اللبن الطبيعي، فيصابون عند تناوله بالإسهال، وذلك يرجع إلى طبيعة هؤلاء الأشخاص الذين لديهم حساسية من اللاكتوز "سكر اللبن" الذي لا يتحلل إلى جلوكوز ولاكتوز مما يتسبب في نمو بعض أنواع البكتيريا التي تكون غازات بالمعدة وتسبب الإسهال.

-الزبادي يساعد على حرق الدهون لأن نسبة الكالسيوم في الغذاء هي التي تحفز الجسم لحرق مزيد من الدهون وعدم تكون كميات جديدة منه في الجسم.

-يحتوى الزبادى على بكتيريا تعمل على تنظيف المعده من الفضلات وإزالة رائحة الفم الكريهة.

-يعمل على تقليل الإصابة بسرطان القولون لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعى وخفض نسبة الكولسترول في الدم وتخفيض ضغط الدم.

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