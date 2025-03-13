الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الزبادي بالمنزل لتوفير الميزانية في رمضان

الزبادي، فيتو
الزبادي، فيتو

طريقة عمل الزبادي، الزبادي من منتجات الألبان الشهيرة والمهمة لصحة الكبار والصغار، وفى شهر رمضان المبارك يعتبر الزبادي طبق أساسي على السحور لفوائده خلال فترة الصيام.

وطريقة عمل الزبادي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وعادة تفضل العديد من ربات البيوت تحضيرها فى المنزل طوال شهر رمضان المبارك للتوفير في الميزانية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الزبادي.

مكونات عمل الزبادي:

1 ليتر من الحليب (يفضل حليب كامل الدسم للحصول على قوام كريمي)

2 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي (يعمل كبادئ لعملية التخمير)

طريقة عمل الزبادي:-

  • في قدر على نار متوسطة، يسخن الحليب حتى يصل إلى درجة حرارة 45 مئوية.
  • إذا لم يكن لديك ميزان حرارة، يمكنك اختبار الحرارة بوضع إصبعك في الحليب، يجب أن يكون دافئًا ولكن ليس ساخنًا جدًا.
  • يُرفع الحليب عن النار، ويترك ليبرد قليلًا حتى يصبح دافئًا.
  • يُضاف الزبادي إلى الحليب الدافئ ويخلط جيدًا حتى يذوب تمامًا.
  • يُغطى الخليط بغطاء محكم أو قطعة قماش نظيفة، ثم يُوضع في مكان دافئ مثل الفرن (مغلق) أو داخل حافظة حرارة لمدة 6-8 ساعات، حتى يتماسك ويصبح قوامه كثيفًا.
  • بعد انتهاء التخمير، يُنقل الزبادي إلى الثلاجة لمدة 2-4 ساعات حتى يبرد تمامًا ويصبح جاهزًا للأكل.
  • ويجب التأكد من عدم غليان الحليب، لأن ذلك قد يؤثر على قوام الزبادي.
  • يجب استخدام زبادي طبيعي غير محلى وبدون إضافات ليكون البادئ جيدًا.
  • كلما طالت مدة التخمير، أصبح الزبادي أكثر حموضة.
  • يمكن تناوله كما هو أو إضافة العسل، الفواكه، أو المكسرات حسب الرغبة.
الزبادي 
الزبادي 

فوائد الزبادي لصحة الكبار والصغار 

-والزبادي يعد مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن والبروتينات، ولذلك فهو مفيد جدًا للذين يخضعون لنظام غذائي صارم “الريجيم”.

-كما يفيد تناول الزبادي بعد العلاج بالمضادات الحيوية، حيث إن المضاد الحيوي يقتل جميع البكتريا الموجودة بالجسم، سواء الضارة أو المفيدة، لذا فتناول الزبادي يعوض المعدة عما تفقده من بكتيريا مما يساعد في هضم الأغذية.

-الزبادي يفيد الأشخاص الذين لا تسمح أمعاؤهم بشرب اللبن الطبيعي، فيصابون عند تناوله بالإسهال، وذلك يرجع إلى طبيعة هؤلاء الأشخاص الذين لديهم حساسية من اللاكتوز "سكر اللبن" الذي لا يتحلل إلى جلوكوز ولاكتوز مما يتسبب في نمو بعض أنواع البكتيريا التي تكون غازات بالمعدة وتسبب الإسهال.

-الزبادي يساعد على حرق الدهون لأن نسبة الكالسيوم في الغذاء هي التي تحفز الجسم لحرق مزيد من الدهون وعدم تكون كميات جديدة منه في الجسم.

-يحتوى الزبادى على بكتيريا تعمل على تنظيف المعده من الفضلات وإزالة رائحة الفم الكريهة.

-يعمل على تقليل الإصابة بسرطان القولون لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعى وخفض نسبة الكولسترول في الدم وتخفيض ضغط الدم.

txt

طريقة عمل الفول بالسجق لسحور مميز

txt

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في السحور؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزبادى طريقة عمل الزبادى مكونات عمل الزبادى السحور شهر رمضان المبارك الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

فوائد الزبادي في رمضان، يمنح الشعور بالشبع ويمنع العطش

منها الزبادي والأرز، أطعمة لتقليل أعراض قرحة المعدة في رمضان

10 أسباب تجعلك تتناول الزبادي في السحور

فوائد الزبادي في سحور رمضان لمنع العطش وتعزيز الطاقة

الأكثر قراءة

بعد تصريحات الحكومة، قيمة ما تصل إليه أسعار المنتجات البترولية مع رفع الدعم نهاية 2025

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

أخبار مصر: قصة تجرد فتاة من ملابسها بالمترو، حريق يلتهم سوق منفلوط، أسعار الوقود بعد رفع الدعم، ضبط أبطال فيديو مشاجرة الجيزة

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، قفزة في ورق العنب والفاصوليا وانخفاض الخيار البلدي

تتجاوز الثلاثينات، درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

سعر السمك اليوم بسوق العبور، المكرونة تتراجع 15 جنيها وارتفاع البوري

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 13 مارس 2025

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بمبلغ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص

منوعات

المزيد

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 13 رمضان سنة 1364 هـ، وفاة مصطفى المراغي أصغر من تولى مشيخة الأزهر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية