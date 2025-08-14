أعلنت كلية الطب البيطري بمشتهر – جامعة بنها، طرح 5 برامج دراسية متميزة تهدف إلى إعداد كوادر بيطرية مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي، ومواكبة وظائف المستقبل في مجالات الطب البيطري، والتكنولوجيا الحيوية، وسلامة الغذاء.

لطلاب الثانوية العامة "طب بيطري بنها" تعلن 5 برامج نوعية تواكب سوق العمل ووظائف المستقبل.

البرامج هي:

1️⃣ برنامج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية

طبيب بيطري ممارس عام ومسجل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.

العمل في شركات ومصانع الأدوية البيطرية، الصيدليات، مصانع العقاقير والتحصينات.

باحث في مراكز الأبحاث والجامعات.

طبيب بيطري بوزارة العدل – مصلحة الطب الشرعي.



2️⃣ برنامج تميز التكنولوجيا الحيوية والتحاليل البيولوجية

طبيب بيطري ممارس عام ومسجل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.

العمل في مراكز البحث العلمي المتطورة ووحدات البحث والتطوير بالشركات.

العمل في مراقبة الجودة وضمان الجودة بالمعامل المركزية للشركات والهيئات.

طبيب بيطري للعمل في المعامل العسكرية.



3️⃣ برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات المنزلية الأليفة

طبيب بيطري متخصص في طب ورعاية الحيوانات الأليفة.

العمل في العيادات والمستشفيات البيطرية الخاصة والعامة.

باحث في مجالات صحة ورعاية الحيوانات المنزلية.



4️⃣ برنامج تميز طب الطيور والأرانب

طبيب بيطري ممارس عام ومسجل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.

العمل بوزارة الزراعة، ومزارع الدواجن والأرانب.

باحث في مراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد البحثية.

طبيب بيطري بمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

العمل في المستشفيات العسكرية والشرطية.

العمل بمصانع الأعلاف وإضافات التغذية.



5️⃣ برنامج جودة ومراقبة الأغذية

طبيب بيطري ممارس عام ومسجل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.

فحص الأغذية في المطاعم، الفنادق، المطارات، وشركات الطيران.

باحث في مراكز الأبحاث والجامعات.

العمل بوزارة العدل – مصلحة الطب الشرعي.

طبيب بيطري بمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

العمل بهيئة سلامة الغذاء.



وأكدت الكلية أن جميع البرامج تعتمد على مزيج من الدراسة النظرية والتدريب العملي المكثف في أحدث المعامل والمنشآت البيطرية والغذائية، بما يضمن تخريج أطباء بيطريين قادرين على المنافسة في مجالاتهم داخل مصر وخارجها.

طب بيطري مشتهر جامعة بنها،فيتو

