الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لطلاب الثانوية العامة، "طب بيطري بنها" تعلن 5 برامج نوعية تواكب سوق العمل

طب بيطري مشتهر جامعة
طب بيطري مشتهر جامعة بنها، فيتو

أعلنت كلية الطب البيطري بمشتهر – جامعة بنها، طرح 5 برامج دراسية متميزة تهدف إلى إعداد كوادر بيطرية مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي، ومواكبة وظائف المستقبل في مجالات الطب البيطري، والتكنولوجيا الحيوية، وسلامة الغذاء.

رئيس جامعة بنها: نسعى لتطوير المناهج الدراسية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل

رئيس جامعة بنها يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بكفر سعد

 لطلاب الثانوية العامة "طب بيطري بنها" تعلن 5 برامج نوعية تواكب سوق العمل ووظائف المستقبل.

 

البرامج هي:

1️⃣ برنامج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية

طبيب بيطري ممارس عام ومسجل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.

العمل في شركات ومصانع الأدوية البيطرية، الصيدليات، مصانع العقاقير والتحصينات.

باحث في مراكز الأبحاث والجامعات.

طبيب بيطري بوزارة العدل – مصلحة الطب الشرعي.


2️⃣ برنامج تميز التكنولوجيا الحيوية والتحاليل البيولوجية

طبيب بيطري ممارس عام ومسجل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.

العمل في مراكز البحث العلمي المتطورة ووحدات البحث والتطوير بالشركات.

العمل في مراقبة الجودة وضمان الجودة بالمعامل المركزية للشركات والهيئات.

طبيب بيطري للعمل في المعامل العسكرية.


3️⃣ برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات المنزلية الأليفة

طبيب بيطري متخصص في طب ورعاية الحيوانات الأليفة.

العمل في العيادات والمستشفيات البيطرية الخاصة والعامة.

باحث في مجالات صحة ورعاية الحيوانات المنزلية.


4️⃣ برنامج تميز طب الطيور والأرانب

طبيب بيطري ممارس عام ومسجل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.

العمل بوزارة الزراعة، ومزارع الدواجن والأرانب.

باحث في مراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد البحثية.

طبيب بيطري بمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

العمل في المستشفيات العسكرية والشرطية.

العمل بمصانع الأعلاف وإضافات التغذية.


5️⃣ برنامج جودة ومراقبة الأغذية

طبيب بيطري ممارس عام ومسجل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.

فحص الأغذية في المطاعم، الفنادق، المطارات، وشركات الطيران.

باحث في مراكز الأبحاث والجامعات.

العمل بوزارة العدل – مصلحة الطب الشرعي.

طبيب بيطري بمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

العمل بهيئة سلامة الغذاء.


وأكدت الكلية أن جميع البرامج تعتمد على مزيج من الدراسة النظرية والتدريب العملي المكثف في أحدث المعامل والمنشآت البيطرية والغذائية، بما يضمن تخريج أطباء بيطريين قادرين على المنافسة في مجالاتهم داخل مصر وخارجها.

طب بيطري مشتهر جامعة بنها،فيتو
طب بيطري مشتهر جامعة بنها،فيتو
طب بيطري مشتهر جامعة بنها،فيتو
طب بيطري مشتهر جامعة بنها،فيتو
طب بيطري مشتهر جامعة بنها،فيتو
طب بيطري مشتهر جامعة بنها،فيتو
طب بيطري مشتهر جامعة بنها،فيتو
طب بيطري مشتهر جامعة بنها، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار جامعة بنها طب بيطري بنها طب بيطري مشتهر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

مواد متعلقة

رئيس جامعة بنها: نسعى لتطوير المناهج الدراسية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل

خروج جثمان بطل سباقات السيارات الدولي هيثم سمير من مشرحة بنها التعليمي

لمواكبة وظائف المستقبل، 6 برامج دراسية جديدة باللغة الإنجليزية في زراعة بنها

سقوط سلم عقار بمنطقة الفلل في بنها بالقليوبية

الأكثر قراءة

هي الليلة بكام، تفاصيل مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها أمام أعين نجلها بالشرقية

تأخر عن زيارتها واستفزها في الرد، سيدة تنهي حياة ابنها بـ"شومة" في كرموز بالإسكندرية

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2026

أسعار المانجو اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، قفزة في الفونس وانخفاض جديد بالزبدية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح يعاود الانخفاض وهذا موقف التين والجوافة بعد موجة الارتفاع

اقفي يا بت هموتك، الفيديو الكامل لمطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات والأمن يحدد هوية المتهمين

بأمر إلهي، خبير يزف بشرى للمصريين بشأن موعد تدفق مياه سد النهضة إلى بحيرة ناصر

طلعت زين، أغنية لـ جيمس براون سبب شهرته وفضل العلاج في مصر رغم شراسة السرطان

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads