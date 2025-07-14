انطلقت أولى فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص الذي يستهدف معلمي اللغة العربية بمدارس هيئة الشبان العالمية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وتحت إشرافها العلمي، في إطار جهود مشتركة بين المؤسستين تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين لغويًّا وتربويًّا، والارتقاء بالأداء المهني داخل الفصول الدراسية.

بدء البرنامج التأهيلي لمعلمي مدارس هيئة الشبان العالمية ببنها

ألقى الدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي والثقافي للمنظمة، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، محاضرة بعنوان "أسس ومبادئ اللغة العربية".

خلال المحاضرة، قدّم الدكتور الهدهد رؤية عميقة حول اللغة العربية من حيث دورها البنيوي في تكوين الهوية، وأثرها في صياغة الفكر وتنمية الوعي، مؤكدا أن اللغة ليست مجرد أداة تعبير، بل هي إطار للفهم وبوابة للدين والثقافة، مشددًا على أن المعلم هو حجر الزاوية في الحفاظ على نقاء اللغة وإيصالها للناشئة على أسس صحيحة.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، حيث دارت مناقشات مهمة حول التحديات اللغوية التي تواجه المعلمين في الميدان، وسبل معالجتها بالتمكن من القواعد وتبسيط المفاهيم، فضلًا عن أهمية تدريب المعلم على أدوات التعامل مع الفروق اللغوية لدى الطلاب.

وفي ختام اللقاء، عبّر المستشار مصطفى عبد الحميد فرج – رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية عن خالص شكره للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، على إشرافها ودعمها المتواصل، كما توجّه بالشكر والتقدير للدكتور إبراهيم الهدهد على ما قدّمه من علم وفكر، مؤكدًا أهمية هذا النوع من البرامج النوعية في بناء قدرات المعلمين، وتجديد أدواتهم بما يتماشى مع متطلبات الواقع التعليمي.

وأكد أن هذا البرنامج يمثل بداية لمسار تدريبي مؤسسي متكامل، يجمع بين الخبرة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويعكس حرص الإدارة على الاستثمار الحقيقي في المعلم بوصفه محور العملية التعليمية وأداتها الأهم.

الجدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي ضمن البرنامج التأهيلي لمعلمي مدارس هيئة الشبان العالمية ببنها، الذي يُنفَّذ بالتعاون مع المنظمة، ويُقدّمه عدد من علماء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف، ويتضمن مادة علمية تُقدَّم بمستوى متقدم من التخصص والاتساق، وتشمل موضوعات في اللغة، والتربية، وتكنولوجيا التعليم، بأسلوب يجمع بين التأصيل العلمي والجانب المهاري التطبيقي.

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